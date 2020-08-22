Toyota ve Amazon, otomobiller için iş birliği yaptı

Toyota ve Amazon, otomobiller için iş birliği yaptı

Toyota ve Amazon şirketleri, küresel iş birliklerini genişleterek, Toyota’nın Mobilite Hizmet Platformu'nu daha da geliştirecek bir anlaşmaya imza attı.

Koronavirüs nedeniyle zor durumda kalan, ancak normalleşme ile birlikte yeniden yatırımlarına devam eden otomobil üreticileri, özellikle yazılıma büyük önem veriyor.

Toyota ve Amazon, Toyota’nın Mobilite Hizmet Platformu'nu daha da geliştirecek bir anlaşmaya imza attı.

İki şirket arasında yapılan anlaşma ile Toyota mühendisleri; sürücü, yolcu güvenliği ve konforu için Toyota’nın ağa bağlı araçlarının yeni nesil mobilite hizmetlerini geliştirecek.

TOYOTA, AMAZON'DAN YARARLANACAK

Toyota’nın Mobilite Hizmet Platformu, Amazon Web Hizmetleri’nin global alt yapısından yararlanırken, aynı zamanda Amazon’un profesyonel servis deneyiminden de faydalanacak.

Böylelikle, Toyota’nın dünya çapında ağa bağlı filo operasyonlarının veri analizi ve geliştirme hizmetleri gerçekleştirilebilecek.

Bu çalışma ile Toyota, ağa bağlı araçlardan veriler toplayabilecek ve şirket bu verileri araç tasarımı ve gelişimi için kullanacak.

Araç paylaşımı, sürüş paylaşımı, araç kiralama, servis bakım hatırlatması gibi yeni kurumsal ve bireysel müşteri hizmetleri, sürücü davranışlarına göre belirlenen sigorta hizmetleri gibi uygulamalar da bu işbirliği ile gerçekleştirilebilecek.

KALİTE ARTACAK

Toyota ve Amazon arasındaki ortak çalışma; Toyota’nın ağa bağlı, otonom, paylaşımlı ve elektrikli mobilite teknolojilerine doğru daha hızlı adımlar atmasını da sağlayacak.

Toyota, bu anlaşmayla birlikte müşterilerin talep ettiği deneyim kalitesini sağlamada otomotiv endüstrisine liderlik etmeye devam edecek.