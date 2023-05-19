Toyota ve Honda, hidrojenli araçlar için ortak oldu Toyota ve Honda hidrojenle çalışan araçlar için birlikte çalışacak.

Hidrojen yakıtlı araçlar, tıpkı elektrikli araçlar gibi gücünü elektrikten alıyor. Ancak hidrojenli araçların içerisinde herhangi bir batarya yok. Bu araçlar, elektrik enerjisini içerisinde bulunan hidrojenden elde ediyor.

Benzin ve dizel gibi fosil yakıtların yerine hidrojen kullanmak, karbondioksit gazı oranını düşürebilmek için en iyi çözüm yöntemlerinden biri. Bu nedenle bazı üreticiler, bu teknolojiyi daha geliştirmek için çalışıyor.

Toyota ve Honda ortak oldu

Japonyanın en büyük otomobil üreticisi Toyota, 2021 yılından bu yana hidrojenli araç geliştiriyor.

Toyota ve Honda hidrojenle çalışan araçlar için birlikte çalışacak.

Toyota'nın temiz güç aktarım stratejisine yeni bir enerji katacak olan Honda, Suzuki, Kawasaki ve Yamaha yaptıkları ortak açıklamada; hidrojenli küçük mobilite ve motor teknolojisinin kısaltması olan HySE adında yeni bir araştırma birliği kuracaklarını duyurdu.

Honda, yaklaşık 30 yıldır hidrojen teknolojileri ile FCEV'lerin araştırma ve geliştirme çalışmalarını yürütüyor.

Honda, 2013'ten beri yeni nesil yakıt hücresi sisteminin geliştirilmesi konusunda General Motors ile ortak çalışıyor.

Hidrojen enerjisi, doğada bileşikler halinde bulunan hidrojenin dönüştürülmesiyle elde edilen enerji kaynağı olarak tanımlanıyor.

Son dönemlerde hidrojen, karbonsuzlaşma hedeflerini gerçekleştirmek için kullanılacak enerji alternatiflerinden biri olarak görülüyor. Hidrojen enerjisi farklı renklerle temsil edilen bir üretim sürecine sahip.

Fosil yakıtlarla üretilen gri hidrojen, yenilenebilir enerji ile elde edilen ise yeşil hidrojen olarak sınıflandırılıyor.