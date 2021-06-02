Toyota ve Honda, koronavirüs nedeniyle Malezya'da üretime ara verecek

Malezya'da tam kapanma kararı alınmasının ardından, Japon otomobil üreticileri Toyota ve Honda üretimi geçici olarak durdurma kararı aldı.

Koronavirüs salgınının başından beri oldukça zor durumda kalan otomobil üreticileri, daha sonra normalleşme ile birlikte yeniden eski günlerine dönmüştü.

Ancak son zamanlarda bazı ülkelerde yaşanan vaka patlamaları, üreticileri yeniden etkilemeye başladı.

TOYOTA VE HONDA ÜRETİMİ DURDURDU

Bu ülkelerden biri olan Malezya'da tam kapanma tedbirleri uygulanmaya başladı. Bu nedenle Japon otomobil üreticileri Toyota ve Honda, Malezya'daki fabrikalarında üretimi askıya aldı.

Geçen yıl Malezya'da yaklaşık 51 bin araç üreten Toyota'nın, üretime yeniden ne zaman başlayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Toyota'nın kompakt otomobiller üreten yan kuruluşu Daihatsu Motor'un da 1-14 Haziran tarihleri arasında üretimi durduracağı ifade edildi. Yan kuruluş, 2020 yılında Güneydoğu Asya ülkesinde yaklaşık 220 bin araç üretmişti.