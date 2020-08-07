Toyota ve Honda yüzde 65 kar kaybı bekliyor

Japon otomobil üreticileri Toyota ve Honda, 2020 mali yılında yüzde 65'ın üzerinde net kar düşüşü beklediklerini açıkladı.

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren otomobil üreticileri, 2020 yılına pek de umutlu bakmıyor.

Japonya’nın en yüksek hacimli iki otomobil üreticisi Toyota ve Honda, 2020 mali yılı için net kar seviyesinde yüzde 65'e yakın kayıplar beklediklerini açıkladı.

Toyota, Mart 2021’de sona erecek 2020 mali yılı için net karın yüzde 64.1 kayıpla 730 milyar yen (6.9 milyar dolar) seviyesine düşmesini bekliyor.

HONDA DA UMUTLU DEĞİL

Japonya'nın ikinci en büyük hacimli otomobil imalatçısı Honda Motor, grubun 2020 mali yılı için net kar seviyesinde kayıp beklediğini duyurdu.

Honda Başkan Yardımcısı Seiji Kuraishi, mevcut mali yılın ilk çeyreğinde firmanın otomobil satışlarının yüzde 40 düşerek 792 bine, motosiklet satışlarının ise yüzde 62.3 düşerek 1.86 milyona gerilediği açıkladı.

Koronavirüsün ekonomik dengeleri etkilediğini hatırlatan Seiji, mevcut mali yılda net karın yüzde 63.8 kayıpla 165 milyar yen (1,56 milyar dolar) seviyesine düşmesini beklediklerini belirtti.

Honda, otomobil satışlarının yüzde 6.1 azalarak 4,5 milyona düşeceğini, motosiklet satışlarının da yüzde 23.5 azalarak 14,8 milyona gerileyeceğini tahmin ediyor.