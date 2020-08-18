Toyota ve Mazda, ABD'de ortak fabrika kuracak

Japon otomobil markaları Toyota ve Mazda, ABD'de ortak bir fabrika yatırımı için düğmeye bastı. Önümüzdeki yıl faaliyete geçecek tesis için 2.3 milyar doların gözden çıkarıldığı açıklandı.

Japon otomotiv üreticileri Toyota ve Mazda, koronavirüsün neden olduğu zorlu dönem geride kalınca çalışmalarına hız verdi.

İki şirket, ABD'de yeni bir ortak fabrika yatırımı için kolları sıvadı. Toyota ve Mazda'dan yapılan açıklamada, söz konusu tesisin 2.3 milyar dolarlık yatırım ile ABD'nin Alabama eyaletine kurulacağı belirtildi.

150 BİN ADET MAZDA VE TOYOTA ÜRETİLECEK

İlk kez 2018 yılında duyurulan plana göre, fabrikanın yatırım bedelinin 830 milyon dolar olması bekleniyordu. Önümüzdeki yıl bantlardan ilk araçların ineceği tesiste, 150 bin adet Mazda crossover ve 150 bin adet Toyota SUV üretilecek.





4 BİN KİŞİYE İŞ İMKANI

Bu yatırım ile, iki Japon üreticinin de 97 milyon dolarlık vergi teşviki almayı hedeflediği kaydedildi. Toyota ve Mazda'nın ortak fabrikasında 4 bin kişiye istihdam yaratılacağı da gelen bilgiler arasında.

Toyota ve Mazda, geçen yıl ABD'ye 1.7 milyon adet araç ihraç ederek, ABD pazarında satılan otomobillerin yüzde 10'unu oluşturmuşlardı.