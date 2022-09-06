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    Toyota ve Nissan, Japonya'da üretime ara verdi

    Toyota ve Nissan, Japonya'daki bazı fabrikalarında üretime ara vereceklerini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 06.09.2022 - 08:46
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    Toyota ve Nissan, Japonya'da üretime ara verdi

    Japonya'da beklenen Hinnamnor tayfunu, ülkedeki otomotiv üretimini olumsuz etkilemeye başladı.

    Toyota ve Nissan'dan yapılan açıklamalarda, ülkedeki bazı fabrikalarda üretime ara verileceği belirtildi.

    Toyota'dan yapılan açıklamada, Japonya'nın batısındaki Fukuoka bölgesinde yer alan 3 tesiste gece vardiyasının geçici olarak durdurulduğu kaydedildi.

    Nissan da, Fukuoka bölgesinde yer alan fabrikalarında beklenen tayfun nedeniyle üretime ara verecek.

    Tayfun şiddetini artıracak

    Japon yetkililer, beklenen tayfunun risk derecesini 'güçlü'den 'çok güçlü' olacak şekilde değiştirmişti. Hinnamnor tayfunu nedeniyle Güney Kore'de de bazı tesislerde üretime ara verildiği belirtiliyor.

    toyota nissan


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