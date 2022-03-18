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    Toyota ve Nissan Japonya'da üretimi durdurdu

    Japon otomobil devleri Toyota ve Nissan, depremden sonra Kuzey Japonya'daki fabrikalarında üretime ara verdi.
    • Haber Merkezi
    • 18.03.2022 - 09:00
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    Toyota ve Nissan Japonya'da üretimi durdurdu

    Japon otomobil üreticileri Toyota ve Nissan, Fukushima'nın kıyılarında meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremin ardından Japonya'nın kuzeyindeki fabrikalarındaki faaliyetleri durdurma kararı aldı.

    Toyota'nın Iwate ve Miyagi eyaletlerindeki fabrikalarındaki çalışmalar askıya alındı. Şirketin sözcüsü Shiori, şirketin bugün üretime günün ilerleyen saatlerinde devam edip etmeyeceğine karar vereceğini bildirdi.

    Nissan, depremin ardından Fukushima'nın Iwaki kentindeki fabrikasında üretimi durdurdu.

    TOYOTA FABRİKASI HASAR ALDI

    Şirkete göre Toyota'nın fabrikalarında bir miktar hasar meydana gelirken, herhangi bir çalışan yaralanması bildirilmedi.

    Nissan sözcüsü Azusa Momose, Nissan'ın tüm çalışanlarının güvenli bir şekilde tahliye edildiğini ve Iwaki tesisinde üretimi etkileyen herhangi bir hasar veya yaralanma bildirilmediğini söyledi.

    toyota nissan


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