Toyota ve Panasonic bataryalar için iş birliği yaptı

Toyota ve Panasonic bataryalar için iş birliği yaptı

Toyota ve Panasonic, bir süre önce ortak olarak hayata geçirdikleri Prime Planet Energy & Solutions çatısı altında, hibrit otomobillere özel lityum iyon batarya üreteceklerini açıkladı.

Elektrikli otomobiller her geçen gün daha fazla popüler olmaya başladı ve birçok şirket, kendi teknolojilerini geliştirmek için harekete geçti.

Japon sanayi kuruluşları Toyota ve Panasonic, elektrikli otomobiller üzerinde yeni bir iş birliği duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, iki Japon üretici lityum iyon batarya geliştirecek. Söz konusu bataryalar, hibrit otomobillerde kullanılacak. 2022 yılında hazır olacak bataryalar Japonya'da üretilecek.

ORTAK ŞİRKET KURMUŞLARDI

Toyota ve Panasonic, bir süre önce Prime Planet Energy & Solutions isimli ortak bir şirket kurmuştu. Toyota'nın şirkette yüzde 51 hissesi bulunurken, Panasonic ise yüzde 49 hisseye sahip.

Prime Planet Energy & Solutions'ın, batı Japonya'daki fabrikasının yıllık 500 bin batarya üretim kapasitesinin olduğu belirtiliyor.

Yakın bir geçmişe kadar pazarda en çok söz sahibi şirket olarak öne çıkan Panasonic, özellikle Çinli üreticilerin de batarya konusundaki atılımları ile kendini çetin bir rekabetin ortasında buldu.

Bir zamanlar Tesla'nın tek batarya tedarikçisi olan Panasonic, artık Çinli ve Koreli üreticiler Samsung SDI, LG Chem ve CATL ile rekabet ediyor.

TOYOTA'NIN HEDEFİ BÜYÜK

Japonya'nın en büyük otomotiv üreticisi Toyota ise, geçtiğimiz ay yıllık elektrikli araç satışlarının 2025 yılında 5.5 milyon adede yükseleceğini ve bunun beklenenden 5 yıl önce gerçekleşeceğini bildirmişti.