Toyota ve Stellantis'ten yeni ticari araç hamlesi

Stellantis tarafından üretilecek olan yeni bir büyük van model Toyota logosuyla da satılacak. Yeni araç, 2024 yılında satışa sunulacak.

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile PSA grubu, 2020 Aralık ayında yüzde 50-50 ortaklıkta birleşmek için anlaşma sağlamış ve 2021'in başlarında Stellantis markası altında birleşme gerçekleşmişti.

Stellantis, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler ile mobilite çalışmalarına yoğunlaştığı birinci yılını geride bırakırken, yatırımlarını sürdürüyor.

Toyota ile ortak ticari araç geliyor

Stellantis ve Toyota, Avrupa pazarında satışa sunulacak yeni bir ticari araç modeli duyurdu.Detayları henüz belli olmayan modelin Ducato boyutlarında büyük van tipi bir araç olacağı belirtiliyor.

2024 yılında piyasaya sürülmesi planlanan model, Toyota'nın büyük ticari araç sınıfındaki ilk ürünü olacak. Söz konusu modelin tamamen elektrikli versiyonu da bulunacak.

Şu anda Stellantis bünyesinde Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Opel Movano ve RAM ProMaster modelleri aynı araç olarak karşımıza çıkıyor.