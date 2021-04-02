Toyota ve Tesla'dan yeni elektrikli SUV modeli

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla ve Toyota, tamamen yeni bir elektrikli araç platformu üretmek için iş birliği yapacak.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla ve Japon otomotiv devi Toyota'nın yeni bir elektrikli araç platformu üretme planları hayata geçiyor.

Tesla ve Toyota tarafından geçen yıldan bu yana devam eden elektrikli SUV üretimi ortaklık anlaşması artık son aşamaya geldi.

ORTAK SUV MODELİ GELİYOR

Gelen bilgilere göre iki şirket arasındaki ortaklığın bir sonucu olarak yeni bir elektrikli SUV ortaya çıkabilir.

Ortak üretim anlaşması kabul görürse, araç platformunun geliştirilmesi Japon uzmanlara emanet edilecek. Buna karşılık Tesla uzmanları, otomobildeki elektronik kontrol ve programlama teknolojileriyle ilgilenecek.

Toyota ile ortaklık kurulduğunda Tesla, Toyota platformunu kullanarak kompakt bir SUV elektrikli aracı düşük maliyetle piyasaya sürebilecek.

Ayrıca, Japonya’da yılda yaklaşık 1.000 adet olan Tesla satışlarının da önemli ölçüde artması bekleniyor.

Tesla ve Toyota elektrikli SUV üretimi hakkında gelecekteki iş birlikleri hakkında henüz resmi olarak açıklama yapmadı.