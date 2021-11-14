Toyota ve Volkswagen, 32 ülkenin ve markaların katıldığı iklim anlaşmasını imzalamadı

Toyota ve Volkswagen, 32 ülkenin ve markaların katıldığı iklim anlaşmasını imzalamadı

İçten yanmalı motorlardan hemen vazgeçmen istemeyen Toyota ve Volkswagen, 32 ülkenin ve birçok otomobil markasının imzaladığı iklim anlaşmasına katılmadı.

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen elektrikli otomobillerin sayısı artmaya devam ederken, birçok marka kendi modelleri üzerinde çalışıyor.

Avrupa, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında 2030'lu yıllarda karbon emisyonlarını sıfıra indirmek zorunda.

Bu nedenle birçok marka, gelecek yıllarda tamamen elektrikli otomobil satışı yapmaya başlayacak.

İKLİM ANLAŞMASI İMZALANDI

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı'nın (COP26) ulaşım sistemleri odaklı gününde, "Sıfır Emisyonlu Araçlar için Glasgow Mutabakatı" açıklandı.

Türkiye, İngiltere ve Hindistan'ın da aralarında bulunduğu 32 ülke, 40 şehir, 11 araç üreticisi şirket ve 27 filo sahibi kuruluş, sıfır emisyonlu araçlara geçiş için mutabakat imzaladı.

Mutabakat kapsamında, otomobil piyasalarında 2035'e kadar benzinli ve dizel motorlu araçların sıfır emisyonlu araçlarla değiştirilmesi öngörülüyor.

Hükümetler, lider piyasalarda en geç 2035'e kadar, dünyada ise 2040'a kadar tüm yeni otomobil ve kamyonet satışlarının sıfır emisyona sahip olması için çalışacak.

TOYOTA VE VOLKSWAGEN ANLAŞMAYI İMZALAMADI

Mercedes-Benz ve General Motors gibi dev isimlerin kabul ettiği anlaşmayı Toyota kabul etmedi. Japon üretici gibi Volkswagen de elektrikli araçlara devam eden ağır yatırımlarına rağmen, taahhütte bulunmayı reddetti.

Toyota sözcüsü Reuters'e verdiği demeçte; Asya, Afrika ve Orta Doğu'daki müşteri hazırlığı, enerji kullanılabilirliği ve şarj altyapısı ile ilgili endişelerin hepsinin anlaşmayı imzalamama kararına yol açtığını belirtti.

Öte yandan Toyota'nın CEO'su Akio Toyoda, Japon hükümetinin içten yanmalı motorları yasaklama kararını eleştirmiş ve bunun ülkeye büyük zarar vereceğini söylemişti.