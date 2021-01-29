Toyota, Volkswagen'i geçerek en çok satış yapan marka oldu

Toyota, Volkswagen'i geçerek en çok satış yapan marka oldu

Japon otomotiv devi Toyota, geçen yıl 9,53 milyon araç satışı yaparak Volkswagen'i geçti ve ilk sıraya yerleşti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle, 2020 yılı otomobil üreticileri açısından pek de iyi geçmedi.

Geçtiğimiz yıl en çok zarar gören otomobil markalarından biri de Alman Volkswagen oldu.

Son 5 yıldır dünyada en çok satan marka olma unvanını elinde bulunduran Volkswagen, korona döneminde liderliği Toyota'ya kaptırdı.

Japon otomotiv devi Toyota, geçen yıl 9,53 milyon araç satışı yaparak Alman Volkswagen'i geçti ve ilk sıraya yerleşti.

TOYOTA, SÜRECİ DAHA İYİ YÖNETTİ

Uzmanlar, Japon şirketinin koronavirüs salgınını bölgesel satış ağından dolayı Alman rakibinden daha iyi yönettiğini belirterek, Toyota'nın ABD'de VW'den daha çok bayi ağı bulunduğunu ve VW'nin ana satış noktasının Avrupa olduğunu aktardı.

Geçen yıl ABD otomobil pazarı yüzde 15 gerilerken, Avrupa'daki düşüş yüzde 24,3 olarak kayıtlara geçti.





Hino ve Daihatsu markalarının da üreticisi olan Toyota, Çin'deki talep artışı sayesinde satışlarını artırırken, en önemli iki pazarı olan Çin ve ABD'deki hızlı ekonomik toparlanmadan yararlandı.

Toyota'nın Çin'deki satışları 2020'de yüzde 10,9 artarken, VW'nin satışları yüzde 9,1 düştü.

Volkswagen, 2016'da da Japon rakibi Toyota'yı geçerek ilk kez dünyanın en çok araç satan şirketi olmuştu.