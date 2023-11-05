Toyota, yangın riski nedeniyle 2 milyon aracını geri çağırıyor Toyota, yangın riski nedeniyle milyonlarca aracını geri çağırma listesine ekledi. Geri çağırma, 2013-2018 model yıllarına ait belirli RAV4 kompakt crossover modellerini kapsıyor.

ensonhaber.com

Toyota Motor Kuzey Amerika, yedek 12 volt akülerdeki boyut sorunu nedeniyle ABD'deki yaklaşık 1,85 milyon RAV4 aracını geri çağıracağını söyledi.

Geri çağırma, 2013-2018 model yıllarına ait belirli RAV4 kompakt crossover'ları kapsıyor.

Toyota sözcüsü Josh Burns, Kanada ve Meksika'da yaklaşık 306 bin aracın da sorundan etkilendiğini söyledi. Böylece toplam geri çağırılan araç sayısı 2.1 milyon adedi aştı.

Toyota'dan açıklama

Toyota bir basın açıklamasında, konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

Söz konusu araçlar için belirtilen boyuttaki bazı yedek 12 volt akülerin üst boyutları diğerlerinden daha küçüktür.



Değiştirme için üst kısmı küçük bir akü kullanılırsa ve tutma kelepçesi doğru şekilde sıkılmazsa, araç kuvvetli dönüşlerle sürüldüğünde akü hareket edebilir.



Bu hareket, pozitif akü terminalinin bastırma kelepçesine temas etmesine neden olabilir. ve kısa devre, yangın riski oluşturabilir.

Burns, otomobil üreticisinin herhangi bir yaralanma, kaza, ölüm veya yangından haberdar olup olmadığı konusunda yorum yapmaktan kaçındı.

Sorunu çözmek için bayiler; akü tutma kelepçesini, tepsiyi ve pozitif terminal kapağını geliştirilmiş parçalarla değiştirecek. Araç sahiplerine aralık ayı sonuna kadar bilgi verilecek.