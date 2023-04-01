Toyota Yaris, 10 milyonluk satış adedine ulaşmayı başardı Toyota Yaris, özellikle salgından sonra otomotiv sektörünü etkileyen üretim ve tedarik problemlerine rağmen tüm dünyada 10 milyonluk satış adedini aştı.

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Toyota'nın sevilen Yaris modeli; Corolla, Camry, RAV4, Hilux ve Land Cruiser gibi sekiz haneli rakamlara ulaşarak "efsane Toyota modelleri" arasına girdi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de en çok aranılan modeller arasında bulunan Yaris, salgından sonra otomotiv sektörünü etkileyen üretim ve tedarik problemlerine rağmen tüm dünyada 10 milyonluk satış adedini aştı.

Şu anda dördüncü nesliyle satışa sunulan Yaris, genişleyen ürün ailesiyle de daha farklı müşteri profillerine ve beklentilerine yanıt veriyor.

Rakamlarla Yaris'in başarısı

Türkiye’de 2022’de satışa sunulan Yaris Cross, SUV tarzıyla ailenin müşteri portföyünü de genişletti.

1999 yılında ilk nesil Yaris’in tanıtılmasından bu yana Avrupa’da Yaris ailesinin toplam satışları 5 milyon 155 bin adedi aştı.

Bununla birlikte geçtiğimiz yıl, Toyota’nın Avrupa satışlarının 3'te 1'inden fazlasını, Yaris ürün gamı temsil etti.

Yaris aynı zamanda dünya çapında bir Toyota modeli haline de geldi. İlk olarak 1999 yılının başında Japonya’da üretilmeye başlanan Yaris’in şu anda Japonya ile birlikte Brezilya, Çin, Tayvan, Endonezya, Malezya, Pakistan, Tayland, Fransa ve Çek Cumhuriyeti olmak üzere 10 üretim merkezi bulunuyor.

Avrupa’da ise 2001 yılından bu yana Yaris üretimi gerçekleştiriliyor ve toplam Yaris üretimi 4,6 milyon adedin üzerine çıktı.