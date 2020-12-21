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    Toyota Yaris, 4 milyon üretim adedine ulaştı

    Japon otomobil üreticisi Toyota’nın Fransa’daki fabrikası, 4 milyonuncu Yaris üretimini gerçekleştirdi.
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    • 21.12.2020 - 08:43
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    Toyota Yaris, 4 milyon üretim adedine ulaştı

    Japon otomobil üreticisi Toyota'nın geçtiğimiz aylarda tanıttığı Yaris'in dördüncü nesli, yenilenen hibrit motor seçeneğiyle ülkemize giriş yapmıştı.

    Japon üreticinin Fransa'daki fabrikasından yollara çıkan Yaris, yeni bir rekora imza attı. Toyota’nın Fransa’daki fabrikası, 4 milyonuncu Yaris üretimini gerçekleştirdi.

    Toyota açıklamasına göre, 4 milyonuncu model kırmızı ve siyah renkler ile dördüncü nesil hibrit motor sistemine sahip. Bu otomobilde aynı zamanda segmentinin lider aktif ve pasif güvenlik özellikleri standart olarak bulunuyor.

    21 YIL ÖNCE YOLA ÇIKMIŞTI

    1999’da tanıtılan 2000 senesinde Yılın Otomobili seçilen Yaris, Toyota için satış ve marka profilini yükseltme açısından büyük bir başarı hikayesine dönüştü. Her geçen yıl satışlarını artıran Yaris’in, 2019’da üçüncü jenerasyonu, Avrupa’da 224 bin civarında satış elde ederek Toyota’nın Avrupa satışlarının yüzde 22’sini temsil etti ve segmentinde ise yüzde 8 pay aldı.

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    Avrupa’da üretilen dört milyonuncu Yaris ise dördüncü nesil model oldu. Dördüncü nesil Toyota Hibrit Sistemiyle donatılan ve 116 HP güç üreten Yaris, 3.7 lt/100 km ve 85 g/km CO2 emisyonu ile segmentinin en düşük tüketimi ile CO2 emisyonunu sunuyor.

    Yaris, DNA’sı korunarak geliştirilen güvenlik donanımları ile segmentinin en güvenli aracı oldu. Avrupa’da B segmentinde sınıfında bir ilk olarak ön orta hava yastığının adapte edilmesiyle birlikte 2020 SAFETYBEST ödülünün de sahibi olan Yaris, en son versiyon Toyota Safety Sense ile donatıldı.

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    TOYOTA YARIS TÜRKİYE FİYATI

    Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, eğlenceli sürüşü, pratik kullanımı ve sportif tarzıyla segmentine dinamizm getirecek yeni Yaris benzinli 209 bin 100 liradan, Yaris Hybrid ise 299 bin 200 liradan başlayan fiyatlarla showroomlardaki yerini aldı.

    toyota yaris

    toyota yaris

    toyota yaris

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