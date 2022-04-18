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    Toyota Yaris Cross, 2022 Dünyada Yılın Şehir Otomobili ödülünü aldı

    Toyota'nın şehir otomobillerindeki deneyimini, SUV tasarımı ve mühendisliğiyle buluşturan Yaris Cross, "2022 Dünyada Yılın Şehir Otomobili" ödülüne layık görüldü.
    • 18.04.2022 - 08:38
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 09:38
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    Toyota Yaris Cross, 2022 Dünyada Yılın Şehir Otomobili ödülünü aldı

    Toyota'nın, koronavirüs nedeniyle ertelenen Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtmayı planladığı yeni SUV modeli Yaris Cross, Nisan 2020'de internet üzerinden düzenlenen bir etkinlikte resmi olarak tanıtılmıştı.

    Toyota, SUV ve B segmentindeki bilgi birikimi ile zengin mühendislik deneyimlerini bir araya getiren Yaris Cross modeli, '2022 Dünyada Yılın Şehir Otomobili' seçildi.

    Yaris'in başarısını devam ettirdi

    AA'da yer alan habere göre, Toyota'nın yeni modeli Yaris Cross, kısa zamanda global bir başarı elde etti. 33 ülkeden 102 uluslararası otomotiv gazetecisinin oluşturduğu güçlü jüri tarafından beğeni alan Yaris Cross, 2021'de 'Avrupa'da Yılın Otomobili' seçilen Yaris'in başarısını devam ettirdi.

    toyots

    Avrupalı müşteriler için Avrupa'da tasarlanan Yaris Cross, etkileyici tasarımını, geniş kabin, dördüncü jenerasyon hibrit motor, ikinci nesil Toyota Safety Sense ile gelen yüksek güvenlik standartlarını eğlenceli sürüş karakteriyle de birleştiriyor.

    25 yıldan daha uzun bir süre önce ilk nesil RAV4 ile eğlenceli sürüşe sahip SUV segmentinin öncülüğünü yapan Toyota, bu yenilikçi SUV yaklaşımını Yaris Cross modeline de taşıdı.

    'Her Zaman Hareket Halinde' temasıyla geliştirilen Yaris Cross, günlük kullanıma uyum sağlarken, maceracı SUV karakterinden de ödün vermiyor. Dikkati çekici tasarımıyla öne çıkan Yaris Cross, GA-B platformu sayesinde etkileyici sürüş dinamikleri sunuyor.

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    TOYOTA

    TOYOTA

    Toyota Yaris Cross, 2022 Dünyada Yılın Şehir Otomobili ödülünü aldı #5


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