Toyota Yaris Cross Avrupa'ya geliyor

Toyota, bir yıl önce tanıttığı Yaris Cross modelini Avrupa'ya getirdi. İlk siparişlerin mayıs ayında alınması planlanıyor.

Toyota'nın, koronavirüs nedeniyle ertelenen Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtmayı planladığı yeni SUV modeli Yaris Cross, Nisan 2020'de internet üzerinden düzenlenen bir etkinlikte resmi olarak tanıtılmıştı.

Toyota, neredeyse bir yıl sonra otomobili Avrupa'daki müşterilerine sunmaya hazırlanıyor. Mayıs ayında ilk siparişleri alacak Toyota, aracın teslimatlarını ise eylül ayında yapacak.

TOYOTA YARIS CROSS ÖZELLİKLERİ

Far tasarımında ve ızgaranın içinde kullanılan elmas motifleri, otomobilin tasarımına ayrı bir hava katıyor. Uzunluğu 4.180 mm ile orijinal RAV4'e çok yakın olan modelin, genişlik ve yükseklik değerleri de sırasıyla 1.765 mm ve 1.560 mm olarak açıklandı.

Dördüncü nesil hibrit teknolojisini kullanan otomobilde, ayrıca dört tekerlekten çekiş sistemi yer alıyor.

Toyota'nın Fransa'daki Valenciennes tesisinde üretilen yeni Yaris Cross, atkinson çevrimiyle çalışan 1.5 litrelik atmosferik ile bir elektrik motoruyla birlikte 116 bg güç üretecek.

Yeni Yaris Cross'un en önemli özelliklerinden birisi de elektronik AWD-i dört çeker sistemi. Mekanik sistemlere göre daha hafif ve kompakt olduğu için bir yandan yakıt tüketimini ve CO2 emisyonunu düşüren teknoloji, normal sürüş koşullarında aracın önden çekişli gibi davranmasını sağlıyor.

Ancak tutunma düştüğü zaman ya da daha iyi bir ivmelenme istendiğinde AWD-i sistemi gücü dört tekerleğe birden aktarıyor.

Toyota Safety Sense adlı aktif güvenlik sistemlerine sahip Yaris Cross'da otomatik frenleme, direksiyon yardımı, görsel ve sesli uyarılara kadar birçok tehlike önleyici donanım yer alıyor.

FARKLI BİR PAKET DAHA VAR

Lansman görüntülerinde koyu sarı rengiyle gördüğümüz aracı, bu sefer farklı bir renk ve farklı bir donanım paketiyle görüyoruz.

Lansman aracı Elegant adlı üst seviye donanım paketine sahipti. Bu yeni görüntülerdeki araç ise Adventure (bazı ülkelerde Dynamic) adlı ve daha fazla SUV görünümü sunan bir donanım paketine sahip.

Yaris Cross'un en SUV görünümlü paketi olduğunu söyleyebileceğimiz bu pakette ön ve arka tamponun daha farklı olduğu görülebiliyor.

Buralarda koruma plakalarına yer verilmiş. Ayrıca farklı tasarımlı 18 inç'lik jantlar ve gümüş tavan rayları gibi kısımlar da yine aracın farklı kısımları olarak göze çarpıyor.

Aracın iç mekanında da piano siyah detaylar, siyah tavan döşemesi ve özel koltuklar görülüyor.

Kaputu altında herhangi bir değişikliği bulunmayan bu versiyonun, 4 tekerden çekiş sistemi (AWD) ile alınabileceği de belirtiliyor. Aracın motoru ise 118 beygir güç üreten 1.5 litrelik hibrit ünite.

Yeni Toyota Yaris Cross'un Avrupa fiyatı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.