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    Toyota Yaris Cross eylül ayı fiyat listesi ve öne çıkan özellikleri

    Toyota'nın B-SUV segmentindeki yeni modeli olan 2022 Yaris Cross, Türkiye yollarına çıktı. İşte otomobilin eylül ayına özel fiyat listesi...
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2022 - 10:31
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 10:46
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    Toyota Yaris Cross eylül ayı fiyat listesi ve öne çıkan özellikleri

    Toyota'nın Nisan 2020'de internet üzerinden düzenlenen bir etkinlikte resmi olarak tanıttığı Yaris Cross modeli, geçtiğimiz aylarda ülkemize geldi.

    Toyota'nın SUV ve B segmentindeki Yaris Cross modeli, aynı zamanda '2022 Dünyada Yılın Şehir Otomobili' ödülüne layık görülmüştü.

    Yeni Yaris Cross motor seçenekleri

    NGA-B platformunu kullanan model, Türkiye'de Yaris'ten tanıdığımız üç silindirli 1.5 litre benzinli ve 1.5 litre hibrit motorlarla müşterilerin karşısına çıkıyor.

    Donanım seviyeleri ise Dream, Dream X-Pack, Flame X-Pack ve Passion X-Pack olarak açıklanmış durumda.

    yaris cross

    Yeni Yaris Cross'un 1.5 litre benzinli motoru 125 PS maksimum güç ve 153 Nm maksimum tork üretiyor.

    Multidrive S şanzımanla kombine edilen motorun yakıt tüketimi de 6,0 - 6,1 lt/100 km olarak açıklandı.

    1.5 litre hibrit sistemdeki benzinli motor ise 116 PS güç ve 120 Nm tork üretiyor. Bu versiyonun yakıt tüketimi de 4,6 - 4,8 lt/100 km olarak duyuruldu.

    yaris cross

    Toyota Yaris Cross fiyat listesi - Eylül 2022

    Yeni 2022 Toyota Yaris Cross fiyatı haziranda 667 bin 800 TL'den başlıyordu. Ancak temmuz ayında gelen zamla birlikte baz modelin fiyatı 694 bin 500 TL'ye kadar yükseldi.

    Ağustosta ise söz konusu model 723 bin 600 TL'den satışa sunuluyordu. Eylülde ise şimdilik herhangi bir zam yapılmadı.

    Toyota, bu yıl için 1000 adet Yaris Cross modelini ülkemize getirmeyi planlıyor. İşte otomobilin eylül ayına özel fiyat listesi:

    • 1.5 Dream Multidrive S - 723 bin 600 TL
    • 1.5 Dream X-Pack Multidrive S - 740 bin 450 TL
    • 1.5 Flame X-Pack Multidrive S - 771 bin 500 TL

    yaris cross

    yaris cross

    yaris cross

    yaris cross


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