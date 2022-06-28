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    Toyota Yaris Cross fiyat listesi ve öne çıkan özellikleri

    Toyota Yaris Cross fiyat listesi ve öne çıkan özellikleri

    Toyota'nın B-SUV segmentindeki yeni modeli olan 2022 Yaris Cross, Türkiye yollarına çıktı. İşte otomobilin fiyat listesi.
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2022 - 10:35
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 11:17
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    Toyota'nın Nisan 2020'de internet üzerinden düzenlenen bir etkinlikte resmi olarak tanıttığı Yaris Cross modeli, geçtiğimiz günlerde ülkemize giriş yaptı.

    Toyota'nın, SUV ve B segmentindeki bilgi birikimi ile zengin mühendislik deneyimlerini bir araya getiren Yaris Cross modeli, aynı zamanda '2022 Dünyada Yılın Şehir Otomobili' seçilmişti.

    Yeni Yaris Cross motor seçenekleri

    NGA-B platformunu kullanan model, Türkiye'de Yaris'ten tanıdığımız üç silindirli 1.5 litre benzinli ve 1.5 litre hibrit motorlarla satılacak.

    Donanım seviyeleri ise Dream, Dream X-Pack, Flame X-Pack ve Passion X-Pack olarak karşımıza çıkıyor.

    yaris cross

    Yeni Yaris Cross'un 1.5 litre benzinli motoru 125 PS maksimum güç ve 153 Nm maksimum tork üretiyor.

    Multidrive S şanzımanla kombine edilen motorun yakıt tüketimi de 6,0 - 6,1 lt/100 km olarak açıklandı.

    1.5 litre hibrit sistemdeki benzinli motor ise 116 PS güç ve 120 Nm tork üretiyor. Bu versiyonun yakıt tüketimi de 4,6 - 4,8 lt/100 km olarak duyuruldu.

    yaris cross

    Toyota Yaris Cross fiyat listesi

    Yeni 2022 Toyota Yaris Cross fiyatı 667 bin 800 TL'den başlıyor. Toyota, bu yıl için 1000 adet Yaris Cross modelini ülkemize getirmeyi planlıyor.

    • 1.5 Dream Multidrive S - 667 bin 800 TL
    • 1.5 Dream X-Pack Multidrive S - 682 bin 800 TL
    • 1.5 Flame X-Pack Multidrive S - 712 bin 100 TL

    yaris cross

    yaris cross

    yaris cross

    yaris cross


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