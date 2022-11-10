Toyota Yaris Cross kasım ayı fiyat listesi ve öne çıkan özellikleri

Toyota'nın B-SUV segmentindeki yeni modeli olan 2022 Yaris Cross, Türkiye yollarına çıktı. İşte otomobilin kasım ayına özel fiyat listesi...

Toyota'nın Nisan 2020'de internet üzerinden düzenlenen bir etkinlikte resmi olarak tanıttığı Yaris Cross modeli, geçtiğimiz aylarda ülkemize geldi.

NGA-B platformunu kullanan yeni Yaris Cross, Türkiye'de Yaris'ten tanıdığımız üç silindirli 1.5 litre benzinli ve 1.5 litre hibrit motorlarla müşterilerin karşısına çıkıyor.

Donanım seviyeleri ise Dream, Dream X-Pack, Flame X-Pack ve Passion X-Pack olarak açıklanmış durumda.

Yeni Yaris Cross'un 1.5 litre benzinli motoru 125 PS maksimum güç ve 153 Nm maksimum tork üretiyor.

Multidrive S şanzımanla kombine edilen motorun yakıt tüketimi de 6,0 - 6,1 lt/100 km olarak açıklandı.

1.5 litre hibrit sistemdeki benzinli motor ise 116 PS güç ve 120 Nm tork üretiyor. Bu versiyonun yakıt tüketimi de 4,6 - 4,8 lt/100 km olarak duyuruldu.

Toyota Yaris Cross fiyat listesi - Kasım 2022

Yeni 2022 Toyota Yaris Cross fiyatı haziranda 667 bin 800 TL'den başlıyordu. Ancak temmuz ayında gelen zamla birlikte baz modelin fiyatı 694 bin 500 TL'ye kadar yükseldi.

Ağustosta ise söz konusu model 723 bin 600 TL'den satışa sunuluyordu. Eylülde ve ekimde herhangi bir zam yapılmamıştı. Yaris Cross fiyat listesine baktığımızda, kasımda da herhangi bir zam gelmediğini görüyoruz.

Toyota, bu yıl için 1000 adet Yaris Cross modelini ülkemize getirmeyi planlıyor. İşte otomobilin kasım ayına özel fiyat listesi: