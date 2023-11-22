Toyota, Yaris Cross'u daha fazla güç ile yenileyecek Toyota, yenilenen Yaris Cross’u 2024'ün ikinci yarısından itibaren Türkiye’de satışa sunmayı planlıyor

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Toyota, kısa zamanda popüler bir model haline gelen B-SUV modeli Yaris Cross'u yeniledi.

“2022 Dünya’da Yılın Şehir Otomobili” unvanına sahip Yaris Cross, yenilenerek daha iddialı hale geldi.

İlk kez 2021 yılında tanıtılan ve hızla büyüyen B-SUV pazarının önemli bir modeli haline gelen Yaris Cross, Avrupa’da bu yıl segmentinde liderlik konumuna yerleşti

Gelecek yıl Türkiye'de

Türkiye’de 2024’ün ikinci yarısında satışa sunulması planlanan yeni Yaris Cross ise daha güçlü tam hibrit teknolojisi, daha yüksek performansı, en gelişmiş Toyota T-Mate güvenlik ve sürücü destek sistemleri, arttırılmış dijital kullanıcı deneyimi ve modern şehir stilini ileriye taşıyan tasarımıyla dikkati çekecek.

Yaris Cross'un kendine has tasarımı, yenilenen modelde sunulacak Premiere Edition ile daha da çekici hale getirilecek.

Teknik detaylar

Yaris Cross, yenilenen versiyonunda 116 HP’lik tam hibrit versiyonun yanı sıra Hybrid 130 tam hibrit motor seçeneğiyle de sunulacak.

1,5 litrelik yeni tam hibrit sistem, daha büyük ve daha güçlü bir elektrik motoruyla kombine ediliyor.

Yüzde 14 güç artışıyla 132 HP güç sunacak Yaris Cross Hybrid 130, aynı zamanda yüzde 30 artışla birlikte 185 Nm tork değerine sahip olacak.

Yüksek performans rakamlarıyla 103-122 g/km aralığında sınıfının en düşük karbondioksit (CO2) emisyon değerlerine sahip olacak Yaris Cross Hybrid 130, 0-100 km/s hızlanmasını da 10,7 saniyede tamamlayacak.

Toyota Yaris Cross, tamamen yeni bir dijital kullanıcı deneyimi sunacak şekilde geliştirildi.

Yenilenen modelde, sürücünün tercihine göre özelleştirilebilen 7 veya 12,3 inç dijital göstergelerin yanı sıra daha sezgisel tepkiler veren 9 veya 10,5 inç multimedya ekranı yer alacak.

Sınıfında öne çıkan ölçülerdeki ekranlar, her koşulda en iyi görüntüyü sağlayacak şekilde konumlandırılırken, sürücünün tercihine bağlı olarak Smart, Casual, Sportif ve Arazi olmak üzere farklı modlarla ekran temasını değiştirebileceği şekilde tasarlandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)