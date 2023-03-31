Toyota, Yaris Cross'un üretim adedini artıracak Toyota, yüksek talep nedeniyle Yaris Cross üretimini artırmayı gündemine aldı.

Japon otomobil üreticisi Toyota, B segmentte yer alan SUV modeli Yaris Cross’u geçtiğimiz yıl görücüye çıkarmıştı.

Oldukça fazla talep gören Yaris Cross, hem Avrupa’da hem de ülkemizde oldukça iyi satış rakamları elde etti.

Toyota, Yaris Cross’u Fransa’nın kuzeyindeki Valenciennes tesislerinde üretiyor. Yaris Cross’un üretildiği tesis, geçtiğimiz yıl 255,584 adet otomobil üretmişti.

Toyota kapasiteyi artıracak

Kompakt segmente karşı olan talep nedeniyle Toyota, Yaris Cross’un üretildiği Valenciennes tesisinin üretim kapasitesini arttırmayı planlıyor.

Toyota Fransa CEO’su Jim Crosbie, “Eğer talep olursa bugün 290 bin hatta 300 bin adet otomobil üretmeye başlayabiliriz.” İfadelerini kullandı.