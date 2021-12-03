Toyota Yaris GR Sport, Avrupa'da tanıtıldı

Toyota, Yaris GR Sport donanımını Avrupa pazarı için tanıttı. İşte otomobilin muhtemel fiyatı ve özellikleri...

Japon otomobil üreticisi Toyota'nın geçtiğimiz yıl tanıttığı Yaris'in dördüncü nesli, yenilenen hibrit motor seçeneğiyle ülkemize giriş yapmıştı. Toyota, şimdide Yaris modelinin GR Sport donanımını Avrupa pazarına getirdi.

18 inçlik kendisine özel jantları ve kırmızı detayları ile kendini diğer modellerden ayrıştıran Yaris GR Sport, yeni ızgara tasarımı ile dikkat çekiyor.

Kabin içerisine adım attığımızda ise her yerde karşımıza çıkan "GR Sport" logosunu görüyoruz. Direksiyon ve koltuk detayları ise kırmızı döşemeler ile süslenerek dış tasarım ile uyum sağlıyor.

MOTOR SEÇENEKLERİ

Toyota Yaris GR Sport, tek bir donanım paketiyle satın alınabilecek. Ancak bu donanım paketi, sadece 72 bg güç üretebilen 1.0 benzinli ya da 116 bg güç üretebilen 1.5 hibrit motor seçeneği ile satın alınabiliyor. Japon marka, aracın 125 bg güç üreten versiyonundan henüz bahsetmedi.

Toyota, bu paketin estetik kadar teknik değişimler içerdiğini de söylüyor. Örneğin GR Sport donanımı kendisine özel bir süspansiyon ayarı ile gelecek. Buna ek olarak, arka yaylar da gövdenin yatmasını en aza indirgemek için optimize edildi.

Toyota Yaris GR Sport, önümüzdeki yıldan itibaren satışa çıkacak. Otomobilin satış fiyatının 20 bin eurodan başlayacağı iddia ediliyor.