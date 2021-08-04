Toyota Yaris hafif ticariye dönüştü: Yaris Hibrit ECOVan

Toyota İspanya'nın yeni projesi olan Yaris Hibrit ECOVan, Avrupa'nın en yeni hafif ticarisi olacak.

Japon otomobil üreticisi Toyota'nın geçtiğimiz yıl tanıttığı Yaris'in dördüncü nesli, yenilenen hibrit motor seçeneğiyle ülkemize giriş yapmıştı.

Japon üreticinin Fransa'daki fabrikasından yollara çıkan Yaris, şimdi ise İspanya'da farklı bir modele dönüşüyor.

Toyota İspanya'nın yeni projesi olan Yaris Hibrit ECOVan, şu anda İspanyolların Professional ürün gamına giriş yapmış durumda.

Avrupa'nın en yeni hafif ticarisi olmaya gelen yeni model, tam 720 litre kargo kapasitesine ve maksimum 430 kilogramlık taşıma ağırlığına sahip.





TEKNİK DETAYLAR

Dıştan bakıldığında standart bir Yaris gibi görünen aracın, en büyük değişimi ise iç mekanda karşımıza çıkıyor.

Aracın arka koltuklarını söken mühendisler, arka bölümü bir ızgara yardımı ile ön bölümden ayırdı.

Kaputunun altında 1.5 litrelik üç silindirli ve hibrit bir ünite barındıran model, toplamda 120 bg güç ve 141 Nm tork üretebiliyor. Araç, 100 kilometrede sadece 4.3 litrelik benzin tüketiyor.

Şimdilik sadece İspanya'da satılacak Yaris Hibrit ECOVan modelinin, yakında diğer Avrupa ülkelerine de gelmesi bekleniyor.