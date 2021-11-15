Toyota Yaris üretimi Çekya'da başladı

Toyota, Yaris'in üretimine Çekya'daki Kolin fabrikasında da başladığını açıkladı.

Japon otomobil üreticisi Toyota'nın geçtiğimiz yıl tanıttığı Yaris'in dördüncü nesli, yenilenen hibrit motor seçeneğiyle ülkemize giriş yapmıştı.

Japon üreticinin Fransa'daki fabrikasından yollara çıkan Yaris, şimdi ise Çekya'daki fabrikada banttan inecek.

Toyota'nın Çekya'daki tesisi, büyük ilgi gören Yaris'in Fransa fabrikası ile birlikte ikinci Yaris üretim merkezi oldu.

Ocak 2021'de tamamen Toyota Avrupa'ya geçen fabrikadaki ikinci modelin üretimi, tesis için önemli bir kilometre taşını temsil ediyor.

180 MİLYON EURO YATIRDI

Toyota, bu fabrikada TNGA B-platformu üzerine yapılan A ve B segmenti araçları üretmek adına gerçekleştirilen dönüşüm için 180 milyon euronun üzerinde bir yatırımda bulundu.

Böylece fabrikanın kapasitesini genişleten Toyota, üç vardiyayla birlikte Yaris üretimini artırmayı ve 2022'de yeni Aygo'nun üretilmesini planlıyor.

Toyota'nın buradaki yatırımları sayesinde hibrit araçların üretimi de gerçekleştirilebiliyor. Verilen bilgiye göre, Yaris’in Avrupa satışlarının yüzde 80'inin hibrit olduğu düşünüldüğünde Çekya'daki fabrikanın adetlere önemli bir katkı yapması hedefleniyor.

Fransa ve Çekya'da üretilen araçlar için kullanılan hibrit güç ünitesi ise Polonya'da üretiliyor.

HEDEF 1.5 MİLYON SATIŞ

Avrupa'da en çok satan otomobili Yaris için üretim adetlerini artıran Toyota, markanın 2025'te Avrupa’da 1,5 milyon adetlik satışa ulaşması için önemli bir adım attı.