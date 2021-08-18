Toyota Yaris, yeni motor seçeneğiyle Türkiye'de

Toyota’nın B segmentinde başarılı temsilcisi Yaris, Türkiye’de 1.0 litrelik motor seçeneğiyle de satışa sunulmaya başlandı.

Japon otomobil üreticisi Toyota'nın geçtiğimiz yıl tanıttığı Yaris'in dördüncü nesli, ülkemize gelmişti.

Toyota’nın B segmentinde başarılı temsilcisi ve Avrupa’da yılın otomobili seçilen Yaris, Türkiye’de 1.0 litrelik motor seçeneğiyle de satışa sunulmaya başlandı.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, 1.5 litre benzinli ve 1.5 litre hibrit seçenekleriyle büyük beğeni toplayan yeni nesil Yaris, şimdi 1.0 litrelik motor seçeneğiyle daha da ulaşılabilir bir konuma sahip oldu.

FİYAT

Karakteristik özellikleri olan eğlenceli sürüş, pratik kullanım ve sportif tarzı 1.0 litrelik motora taşıyan yeni Yaris 1.0 Vision 185 bin TL’den başlayan fiyatlarla showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor.

"YÜZDE 50'LİK DİLİMDE"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, Yaris 1.0’ın yüzde 50’lik ÖTV diliminde olacağını belirterek, "Özellikle B segmentindeki rekabetçi fiyatımız Yaris 1.0 modelimizi rakiplerinden ayrıştıracak ve satış adetlerinde yukarıya taşıyacak.

Toyota satışları içinde şu an yüzde 3 oranında bir paya sahip olan Yaris’in, 1.0 litrelik versiyonun da katkısıyla en çok tercih edilen modellerimiz arasına girmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

B segmentinin Avrupa ile birlikte Türkiye’de de hızla artan bir satış grafiği yakaladığını ancak salgın dönemiyle birlikte bazı tedarik sorunlarının yaşandığını vurgulayan Bozkurt, "Geçen senenin sonunda pazara sunduğumuz 1.5 lt benzinli ve 1.5 hibrit Yaris modellerimiz büyük beğeni topladı ve çok talep gördü.

2021 yılında Yaris için de belirlediğimiz satış hedefine ulaşacağız. Yılın ilk 7 ayında B HB segmenti içinde Yaris’in payının 2021 sonunda yüzde 1.9 ulaşmasını ve gelecek dönemde de artarak sürmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.