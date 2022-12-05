Toyota, yeni bir hidrojenli araç geliştiriyor

Toyota, yeni Mirai’de de yer alan ikinci nesil Toyota yakıt hücresi donanımını kullanarak, Toyota Hilux’u hidrojenli araca çeviriyor.

Son zamanlarda birçok şirket, karbon emisyonunu en aza indirmek için elektrikli otomobiller üzerinde çalışıyor..

Bu şirketlerden biri olan Japon devi Toyota, gelecekte daha fazla hidrojen yakıtlı otomobil üretmek istiyor,

Toyota’nın öncülük ettiği konsorsiyum, yeni Mirai’de de yer alan ikinci nesil Toyota yakıt hücresi donanımını kullanarak, Toyota Hilux’u yakıt hücreli bir araca dönüştürüyor.

Hedef seri üretim

Bu yaklaşımla birlikte İngiltere’deki Burnaston tesisinde ilk prototip araçları üretilecek. Performans sonuçlarının ardından ise hedef küçük adetli bir seri üretim gerçekleştirmek olacak.

Hidrojen yakıtlı araç nedir

Hidrojen yakıtlı araçlar da tıpkı elektrikli araçlar gibi gücünü elektrikten alıyor. Ancak hidrojenli araçların içerisinde herhangi bir batarya yok. Bu araçlar, elektrik enerjisini içerisinde bulunan hidrojenden elde ediyor.

Benzin ve dizel gibi fosil yakıtların yerine hidrojen kullanmak, karbondioksit gazı oranını düşürebilmek için en iyi çözüm yöntemlerinden biri. Bu nedenle bazı üreticiler, bu teknolojiyi daha geliştirmek için çalışıyor.