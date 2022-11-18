Toyota, yeni bZ elektrikli SUV konseptini tanıttı

Toyota, yeni bZ Kompakt SUV Konsepti’nin örtüsünü, global tanıtımla birlikte 2022 Los Angeles Auto Show’da kaldırdı.

Toyota, Şanghay Otomobil Fuarı'nda sahne alarak, dünya genelinde satışa çıkaracağını yeni elektrikli otomobili bZ4X modelini duyurmuştu.

Konseptteki 'bZ' kısaltması, 'beyond Zero/Sıfırın ötesinde' isminin baş harflerini temsil ediyor ve Toyota'nın sadece sıfır emisyonlu ve karbon nötr araçlar yapmanın ötesine gitme başarısı olarak değerlendiriliyor.

bZ ailesine yeni model

Toyota, yeni bZ Kompakt SUV Konsepti’nin örtüsünü global tanıtımla birlikte 2022 Los Angeles Auto Show’da kaldırdı. Toyota açıklamasına göre, 'bZ' (Beyond Zero) ürün gamını genişletmeyi planlayan şirket, bu yeni konseptle geleceğin nasıl olacağını sergiledi.

AA'da yer alan habere göre, aracın tasarımını LA Fuarı’nda gösteren Toyota, aralık ayında ise konsept hakkında daha fazla bilgi vermeye hazırlanıyor.

Toyota bZ Kompakt SUV Konsepti, tam elektrikli olarak tasarlandı. Minimalist tasarıma sahip araç, sürdürülebilir materyallerle birlikte çevreye en az etki yapacak biçimde geliştirildi.

Aerodinamik tasarımıyla ve fütüristik görünüşüyle dikkati çeken bZ Kompakt SUV Konsepti, dinamik performansı, öncü teknolojiyi ve şık görünümü bir arada sunmayı amaçlıyor.

Konseptte yer alan araç içi kişisel asistan ise gelen komutlara yanıt vererek sesli ve görsel olarak sürücü veya yolcularla temas kurabiliyor.

Toyota, Beyond Zero kapsamında karbon nötre giden yolda, gelişmiş, alternatif yakıtlı ve sıfır emisyonlu güç ünitesi teknolojilerini sunmaya devam ediyor.

Çeşitliliğe sahip elektrikli ürün gamı da, Toyota’nın 2050 yılında global olarak karbon nötr olma hedefine ilerlemesine katkı sağlayacak.