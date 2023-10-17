Toyota yeni elektrikli spor otomobilini duyurdu: Karşınızda FT-Se! Toyota, yeni elektrikli spor aracı FT-Se’nin tanıtım görüntülerini Japonya Mobilite Fuarı öncesi ilk kez yayınladı.

ensonhaber.com

Japonya merkezli otomobil üreticisi Toyota, yeni elektrikli spor aracı FT-Se’nin tanıtım görüntülerini ilk defa paylaştı.

Elektrikli spor aracı konseptinde yepyeni bir tarz geçen Japon firma, Gazoo Racing logosunu da aracın üzerine yerleştirdi.

FT-Se, 27 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında Tokyo’da düzenlenecek olan Japonya Mobilite Fuarı’nda resmi olarak tanıtılacak.

Bu nedenle otomobil hakkında şimdilik çok fazla detay paylaşılmadı.

FT-Se’nin bugün satışta olan GR86 veya Supra modellerinden tamamen farklı bir tasarımda olması ise şimdiden beklentileri artırdı.

Japon otomobil üreticisi bu harflerin ne anlama geldiğini söylemiyor, ancak geçmiş modellerden "FT"nin "Geleceğin Toyota'sı" anlamına geldiğini biliyoruz.

Tamamen yeni iç mekan

Yeni otomobil, sadece sıfır emisyonlu güç aktarım mekanizması ve yeni dış tasarım değil, aynı zamanda GR86 ve Supra ile ilgisi olmayan tamamen yeni bir iç mekana da sahip.

Dijital gösterge paneli, sağda bilgi-eğlence sistemi ve solda başka bir ekranla çevrelenen direksiyon simidi karşımıza çıkacak.

Toyota'nın önümüzdeki yıllarda bir sonraki üretim versiyonunu piyasaya sürmeyi planlayıp planlamadığını söylemek için henüz çok erken.

Otomobil hakkında daha fazla görsel ve bilgi, 27 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında Tokyo’da düzenlenecek olan Japonya Mobilite Fuarı’nda verilecek.