Toyota, yeni GR Yaris modelini tanıttı: İşte özellikleri Toyota daha güçlü yeni GR Yaris'in dünya tanıtımını gerçekleştirdi. Otomobilin öne çıkan özelliklerini derledik.

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Japon otomobil üreticisi Toyota, 2024 Tokyo Auto Salon’da yeni GR Yaris modelini görücüye çıkardı.

Yeni model, daha iyi bir sürüş deneyimi sunmak adına bir dizi teknik ve tasarım güncellemesiyle geliştirildi.

TOYOTA GAZOO Racing mühendisleri, Toyota test sürücüleri, yarış ve ralli pilotları, GR Yaris'in “sürücü öncelikli” bir otomobil olarak temel karakterini zenginleştirmek adına birlikte çalıştı.

Daha güçlü ve daha iddialı

Açıklamaya göre, Toyota, GR Yaris'i ilk kez tanıttığında turbo beslemeli motoru, dünyanın en güçlü üç silindirli üretim motoru olma özelliğine sahipti.

Şimdi ise Toyota bu araçta daha fazlasını sunuyor. 19 HP güç ve 30 Nm tork artışıyla birlikte GR Yaris, artık 280 HP ve 390 Nm tork üretiyor.

Toyota, GR Yaris'in motor gücünü artırırken aynı zamanda üstün dayanıklılığının da korunmasını sağladı. Japonya Ralli Şampiyonası ve Japon Dayanıklılık Yarışı gibi serilerde limitlerine kadar test edilen motor, bir kez daha yarış pisti ve ralli etaplarında geliştirildi.

Güçlendirilmiş supap sistemi, yeni egzoz supap materyalleri ve D-4ST yakıt enjeksiyon basıncının artırılması gibi güncellemelerle birlikte hafif pistonlar kullanılarak daha dayanıklı bir motor elde edildi.

Tasarım değişiklikleri

GR Yaris’te yapılan tasarım değişiklikleri, sadece kozmetik güncellemeler olmanın ötesine geçiyor.

Profesyonel yarış pilotlarından ve test sürücülerinden alınan geri bildirimlerle güncellenen aracın tüm detayları daha fazla yere basma gücü, yol tutuşu ve daha iyi aerodinamik performans için geliştirildi.

Aracın revize edilen alt ön panjurları, en iyi ağırlık dengesini sağlayacak şekilde optimize edildi.

Alt yan panjurlar ise daha iyi soğutma performansını destekliyor. Arka tarafta yenilenen tamponda, sürtünmeyi azaltan ve manevra kabiliyetini artıran güncellemeler yapıldı.

Tüm detaylara önem veren Toyota, sis ve geri vites lambalarını da arka ışıklandırma grubuna taşıyarak, hasar riskini azalttı. Benzer şekilde yükseğe konumlandırılmış arka ışıklandırmalar, arkadan gelen sürücülerin GR Yaris’i daha iyi bir şekilde görmesini sağlıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)