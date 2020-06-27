Toyota, yeni GR Yaris ürün yelpazesini tanıttı

Toyota, yeni GR Yaris modellerinin tüm ürün gamının duyurusunu yaptı. Yeni açıklamaya göre GR Yaris'e farklı modeller de katılacak ve Yaris ürün gamı daha da genişleyecek.

Toyota'nın, koronavirüs nedeniyle ertelenen Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtmayı planladığı yeni SUV modeli Yaris Cross, geçtiğimiz nisan ayında internet üzerinden tanıtılmıştı.

Toyota, yeni GR Yaris modellerinin tüm ürün gamının duyurusunu yaptı. Şu anda online olarak Avrupa’da ve Japonya’da 6 bin adetlik ön sipariş alınan GR Yaris’e farklı modeller de katılacak ve Yaris ürün gamı daha da genişleyecek.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, GR Yaris bu modellerle birlikte üç farklı versiyonla sunulacak. Japonya’da sunulacak versiyonlar arasında, yüksek performanslı RZ ile birlikte pist odaklı RC modeli ve giriş versiyonu RS de yer alacak.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Japonya’da satışa çıkacak GR Yaris ürün gamında yer alan RZ ve RC versiyonlarının 272 HP üreten 1.6 litre turbo üç silindirli motoru, 6 ileri manuel şanzımanla eşleştirildi.

Bununla birlikte yine Japonya’da sunulacak RS versiyonunda, 120 HP güç üreten 1.5 litre üç silindirli motor ve 10 kademeli Direct Shift-CVT şanzımanı kullanılacak.

GR Yaris’in alüminyum kaputu, bagaj kapağı ve kapı panellerinin yanı sıra üst gövdesinde tasarım özgürlüğü sağlayan karbon fiber takviyeli plastik tavan paneli de yer alıyor.

Hafiflik adına yapılan çalışmaların yanı sıra GR Yaris üstün bir aerodinamik performansıyla da dikkati çekiyor.

GR Yaris’in ön ve arka süspansiyonları, Toyota GAZOO Racing’in Dünya Ralli Şampiyonası’nda zorlu etaplardan elde ettiği tecrübeyle özel olarak optimize edildi.

Üretim, Toyota’nın spor otomobil yapmasıyla bilinen Motomachi tesisinde kurulan üretim hattında GR FACTORY tarafından gerçekleştirilecek.

Burada araçların montajının üstün işçiliğiyle tanınan Takumi ustaları tarafından gerçekleştirilmesi için gerekli hazırlıklar da yapıldı.