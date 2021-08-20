Toyota, yeni hibrit aracıyla Le Mans'ta kazanmak istiyor

Toyota, TS050 Hybrid yarış aracıyla 3 yıl üst üste elde ettiği Le Mans zaferlerinin ardından, bu yıl ilk kez La Sarthe Pisti'nde yeni GR010 Hybrid hiper aracıyla yarışacak.

Toyota Gazoo Racing, 2021 FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nda (WEC) yarışan tamamen yeni GR010 Hybrid hiper yarış aracını ocak ayında görücüye çıkarmıştı.

Son yarışta Dünya Şampiyonu olan ve üç kez Le Mans kazanan Toyota, yeni hiper yol otomobilinin yarış versiyonuyla yeni rakiplere karşı unvanını korumak için savaşacak.

HEDEF LE MANS ZAFERİ

21-22 Ağustos'ta 89'uncusu gerçekleştirilecek 24 Saat Le Mans yarışında, Toyota'nın 7 numaralı GR010 Hybrid hiper aracında son Dünya Şampiyonları Mike Conway, Kamui Kobayashi ve Jose Maria Lopez yarışacak.

3 pilot, sezonun en büyük yarışına gelmeden önce 6 Saat Monza yarışını kazandı. Son 3 yıl La Sarthe'de kazanan Sebastien Buemi ve Kazuki Nakajima'ya, yine geçen yılın kazananı Brendon Hartley eşlik edecek.

Le Mans yarışı, çift FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası (WEC) puanı verilmesiyle birlikte dünya şampiyonluğu kazanmak adına büyük önem taşıyor.

Le Mans'taki hiper araç kategorisindeki rekabetin yanı sıra, her zaman olduğu gibi 24 Saat Le Mans'ın doğasındaki mücadelenin ve pistin kendisinin getirdiği zorluklar da heyecanın bir parçasını oluşturuyor.

Le Mans, tipik bir yarışta 25 bin civarında vites değişimi, tam gazda gidilirken 4 bin kilometre sürüş ve 2 milyonun üzerindeki tekerlek dönüşüyle bir dayanıklılık testi olarak öne çıkıyor.

HAZIRLIKLAR TAMAM

Toyota'nın bu zorlu yarış için hazırlıkları, 2020'nin ekim ayına dayanıyor. O günden bu yana 8 test ve 3 WEC yarışı gerçekleştiren GR010 Hybrid hiper aracı, 13 bin 626 kilometrelik La Sarthe Pisti için tüm hazırlıklarını tamamladı.

İlk kez 1923’te yapılan 24 Saat Le Mans yarışı, bu sezon azaltılmış olarak 50 bin seyirci kapasitesiyle, 62 araç ve 186 pilotun katılımıyla gerçekleştirilecek.

ÖZELLİKLER

Açıklamaya göre, GR010 Hybrid yarış aracı, arka tekerleklere güç veren 680 HP’lik (beygir gücü) 3,5 litre V6 çift turbo ve ön tekerleklere güç veren 272 HP’lik elektrikli motora ev sahipliği yapıyor.

Kurallar gereği toplam gücü 680 HP ile sınırlandırılan GR010 Hybrid’in sofistike elektronikleri, elde edilen hibrit gücüne göre benzinli motorun gücünü ayarlıyor.

Tasarımıyla öne çıkan söz konusu yarış aracı, ilk kez 2020 Le Mans 24 Saat’te gösteri sürüşü yaptı ve geliştirme aşamasında olan GR Super Sport hiper otomobilden ilham aldı.

Toyota Gazoo Racing için bu yeni dönemi vurgulamak adına yarış aracı ve yol otomobili arasındaki güçlü bağı gösteren ikonik GR logolarını kullanıyor.

Le Mans tur zamanının yaklaşık 10 saniye daha yavaş olması bekleniyor. Bununla birlikte aracın ölçüleri 250 milimetre (mm) daha uzun, 100 mm daha geniş ve 100 mm daha yüksek olarak tasarlandı.