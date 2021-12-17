Toyota, yeni özelliklerini aylık abonelik paketi ile satacak

Aylık abonelik hizmeti, otomobil sektörüne de geliyor. Toyota, akıllı araç özellikleri için yeni bir abonelik hizmeti duyurdu.

Japon otomobil üreticisi Toyota, internetteki birçok platformun uyguladığı aylık abonelik sistemini otomobillere getiriyor. Marka, otomobillerde yer alan çeşitli akıllı özellikleri kullanabilmek için ücret talep edecek.

Anahtarlıklardan uzaktan araba çalıştırma özelliğini (Remote Connect) içerecek abonelik hizmeti, daha sonra yeni özelliklere de kavuşacak.

Günümüzde yalnızca birkaç Toyota modelinde ücretsiz olarak sunulan Uzaktan Kumanda hizmeti, Audio Plus veya Premium Audio isimli aylık abonelik paketleri ile satılacak.

AYLIK 8 DOLAR ÜCRETİ VAR

Bununla beraber, yeni gelecek abonelik hizmeti ile kullanıcıların ayda 8 dolar veya yılda 80 dolar gibi bir ücret ödemeleri gerekecek.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla da ücretli OTA (Over the Air) yükseltmeleri ile benzer bir abonelik hizmeti sunuyor ve kullanıcıların kilitlenen belirli özellikleri kullanmalarını sağlıyor.

Bu nedenle, gelecekte daha fazla üreticinin aylık abonelik sistemine geçmesini bekleyebiliriz.