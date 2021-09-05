Toyota, yeni Yaris Cross modelini test etti

Toyota, tamamen yeni ve şehir tarzı SUV modeli Yaris Cross'un test sürüşlerine başladı. İşte yeni Yaris Cross hakkında tüm detaylar...

Toyota'nın, koronavirüs nedeniyle ertelenen Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtmayı planladığı yeni SUV modeli Yaris Cross, Nisan 2020'de internet üzerinden düzenlenen bir etkinlikte resmi olarak tanıtılmıştı.

Toyota, SUV ve B segmentindeki bilgi birikimi ile zengin mühendislik deneyimlerini bir araya getiren Yaris Cross modelinin test sürüşünü gerçekleştirdi.

Yeni Yaris Cross B- SUV'un üretimi için Toyota, 400 milyon euro yatırım gerçekleştirerek 4'üncü nesil Yaris ve tamamen yeni Yaris Cross'un fabrikada aynı hatta üretilmesini sağladı.

Güncellemelerle birlikte, Toyota'nın Fransa'daki TMMF fabrikasının yıllık üretim kapasitesi 300 bin araca çıktı. Yaris Cross üretimiyle birlikte Fransa'daki Toyota fabrikasında toplam çalışan sayısı ise yaklaşık 5 bine ulaştı.

Toyota'nın 2025'te toplam satışlarda yüzde 90 seviyesinde elektrik motorlu araç satış planı kapsamında yeni Yaris Cross'un düşük CO2 emisyonlu hibrit versiyonunun da yoğun olarak tercih edilmesi bekleniyor.

TOYOTA YARIS CROSS ÖZELLİKLERİ

Far tasarımında ve ızgaranın içinde kullanılan elmas motifleri, otomobilin tasarımına ayrı bir hava katıyor. Uzunluğu 4.180 mm ile orijinal RAV4'e çok yakın olan modelin, genişlik ve yükseklik değerleri de sırasıyla 1.765 mm ve 1.560 mm olarak açıklandı.

Dördüncü nesil hibrit teknolojisini kullanan otomobilde, ayrıca dört tekerlekten çekiş sistemi yer alıyor.

Yaris Cross etkileyici ve kompakt tasarımının ardında konforlu ve büyük bir yaşam alanı da sunuyor. Aracın içerisindeki teknolojik kabin, her şeye kolay ulaşılacak şekilde tasarlandı.

Sürüş modu seçim düğmeleri ve dört çeker sürüş modu dahil olmak üzere tüm bu kontroller vites kolunun hemen önüne konumlandırılarak pratik bir kullanım hedeflendi.

Yüksek oturma pozisyonu sürücüye daha iyi bir görüş açısı sağlarken koltuk ve direksiyon tasarımı, konfor ve araç ile güçlü bir bağlantı oluşturacak şekilde yapıldı. Bununla birlikte 18 inç büyüklüğe kadar tercih edilebilen jantlar ise aracın güçlü SUV duruşunun altını çiziyor.

TEKNİK DETAYLAR

Toyota'nın yeni SUV modeli Yaris Cross, üç silindirli 1.5 litre hibrit ve 1.5 litre benzinli motor seçenekleriyle tercih edilebilecek.

Toyota'nın dördüncü nesil hibrit teknolojisine sahip olan Yaris Cross yüksek verimlilik ve yüksek performansı bir arada sunacak.

Yaris Cross'un hibrit versiyonu 116 HP güç ile birlikte WLTP çevrimine göre 4.4-5.0 lt/100 km yakıt tüketimi ve 100-114 g/km CO2 emisyon gerçekleştiriyor.

1.5 litre benzinli motorla da sunulacak Yaris Cross, CVT şanzıman veya altı ileri manuel şanzımanla eşleştirilebilecek. Üç silindirli benzinli motorun maksimum gücü 125 HP ve maksimum torku 153 Nm olacak.

Toyota Safety Sense adlı aktif güvenlik sistemlerine sahip Yaris Cross'da otomatik frenleme, direksiyon yardımı, görsel ve sesli uyarılara kadar birçok tehlike önleyici donanım yer alıyor.

Yeni Toyota Yaris Cross'un Avrupa fiyatı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.