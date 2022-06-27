Toyota, yıl sonuna kadar 1000 Yaris Cross satmayı planlıyor

Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, Türkiye'ye yeni gelen Yaris Cross modelinin yıl sonu satış hedefini bin adet olarak açıkladı.

Toyota'nın, koronavirüs nedeniyle ertelenen Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtmayı planladığı yeni SUV modeli Yaris Cross, Nisan 2020'de internet üzerinden düzenlenen bir etkinlikte resmi olarak tanıtılmıştı.

Toyota, SUV ve B segmentindeki bilgi birikimi ile zengin mühendislik deneyimlerini bir araya getiren Yaris Cross modeli, aynı zamanda '2022 Dünyada Yılın Şehir Otomobili' seçilmişti.

İki yıl önce resmi tanıtımı yapılan Toyota Yaris Cross, uzun bir aranın ardından Türkiye yollarına çıkıyor.

Hedef bin adet satış

AA'da yer alan habere göre, Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, "2022'nin ortasında satışa sunduğumuz Yaris Cross için şimdiden çok fazla talep olduğunu söyleyebiliriz. Yıl sonuna kadar alabildiğimiz adet 1.000 olduğu için hedefimiz bu şekilde olacak." dedi.

Yeni Yaris Cross modelinin, Türkiye'de önümüzdeki dönemin en iddialı modellerinden biri olacağını belirten Bozkurt, "Kendini kanıtlamış Toyota SUV ailesinin en yeni üyesi Yaris Cross'un kısa zamanda büyük bir hayran kitlesine sahip olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni Yaris Cross Türkiye fiyatı

Yeni 2022 Toyota Yaris Cross fiyatı 667 bin 800 TL'den başlıyor. Toyota, bu yıl için 1000 adet Yaris Cross modelini ülkemize getirmeyi planlıyor.

Motor seçenekleri

NGA-B platformunu kullanan model, Türkiye'de Yaris'ten tanıdığımız üç silindirli 1.5 litre benzinli ve 1.5 litre hibrit motorlarla satılacak.

Donanım seviyeleri ise Dream, Dream X-Pack, Flame X-Pack ve Passion X-Pack olarak karşımıza çıkıyor.

Yeni Yaris Cross'un 1.5 litre benzinli motoru 125 PS maksimum güç ve 153 Nm maksimum tork üretiyor.

Multidrive S şanzımanla kombine edilen motorun yakıt tüketimi de 6,0 - 6,1 lt/100 km olarak açıklandı.

1.5 litre hibrit sistemdeki benzinli motor ise 116 PS güç ve 120 Nm tork üretiyor. Bu versiyonun yakıt tüketimi de 4,6 - 4,8 lt/100 km olarak duyuruldu.