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    Toyota, yılda 5.5 milyon elektrikli araç satmayı planlıyor

    Toyota, yıllık elektrikli araç satışlarının 2025 yılına kadar 5.5 milyona yükselmesini beklediğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 30.09.2020 - 09:05
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    Toyota, yılda 5.5 milyon elektrikli araç satmayı planlıyor

    Son zamanlarda elektrikli otomobillerin oldukça popüler hale gelmesiyle birçok üretici, bu pazarda söz sahibi olabilmek için çalışmalarına hız kazandırdı.

    Bu şirketlerden biri olan Toyota, elektrikli otomobil hedeflerini öne çekti. Toyota CEO'su Seiya Nakao, şirketin elektrikli araç satışlarının 2025 yılında yıllık 5.5 milyona yükseleceğinin öngörüldüğünü açıkladı.

    Ancak Nakao, tarihin resmi bir hedef değil yalnızca bir tahmin olduğunu söylüyor.

    toyota

    HEDEF 5 YIL GERİ ÇEKİLDİ

    Toyota, 2017 yılında, 2030 yılına kadar 4.5 milyon adeti hibrit olmak üzere, yıllık 5.5 milyon elektrikli araç satışı hedeflediğini duyurmuştu.

    Nakao, yaptığı açıklamada, elektrikli araç üretim ve satışlarının beklenenden hızlı ilerlediğini ve satış hedefini, resmi olmasa da 2025 yılına çekildiğini belirtti.

    Toyota, 2019 yılında 2 milyon elektrikli araç satışı gerçekleştirmişti.

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