Toyota'dan ABD'ye 1,3 milyar dolarlık batarya tesisi

Toyota Motor'un, lityum-iyon bataryalarının tedarik zincirini genişletmek için ABD'de otomobil batarya tesisi kuracağı bildirildi. Japon marka, söz konusu tesise toplamda 1,3 milyar dolar yatıracak.

Elektrikli otomobillerin oldukça popüler hale gelmesi nedeniyle, birçok marka bu pazara dev yatırımlar yapıyor ve yeni fabrikalar açıyor.

Bu markalardan biri olan Toyota, North America ile Toyota Tsusho firmaları ile ortak olarak ABD'de batarya tesisi kuracak.

1,3 MİLYAR DOLAR YATIRACAK

2025'te hizmete girmesi ve 2031'e kadar 1,29 milyar dolarlık yatırıma erişmesi planlanan tesis, lityum-iyon bataryalarının tedarik zincirini genişletmeyi hedefleyecek. Tesisin lokasyonu ve üretim kapasitesine ilişkin henüz bir bilgi yok.

Kyodo ajansına göre Toyota Motor North America Üst Yöneticisi (CEO) Ogawa Tetsuo yaptığı açıklamada, "Bu yatırım elektrikli araçların ABD tüketicileri için daha uygun fiyatlı hale gelmesine yardımcı olacak." dedi.

Kyodo'nun Toyota'ya dayandırdığı bilgiye göre, Japon firmasının ABD'de sattıklarının yüzde 25'inin elektrikli araçlardan oluştuğu kaydedildi.

Firma tahminlerine göre, bu oranın 2030'a kadar yüzde 70'e ulaşması öngörülüyor.​​​​​​​