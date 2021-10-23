Toyota'dan ABD'ye 3,4 milyar dolarlık batarya yatırımı

Toyota, 2030 yılına kadar Amerika Birleşik Devletleri’nde otomotiv bataryaları için yaklaşık 3,4 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.

Elektrikli otomobillerin oldukça popüler hale gelmesi nedeniyle, birçok marka bu pazara dev yatırımlar yapıyor ve yeni fabrikalar açıyor. Bu markalardan biri olan Toyota, özellikle ABD pazarına büyük ilgi gösteriyor.

Toyota, 2030 yılına kadar Amerika Birleşik Devletleri’nde otomotiv bataryaları için yaklaşık 3,4 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu.

Söz konusu yatırımla birlikte, bataryalı elektrikli araçlar dahil olmak üzere otomotiv bataryalarını geliştirmek ve yerelleştirmek hedefleniyor.

Yeni yatırım, Toyota'nın geçtiğimiz ay açıkladığı 13,5 milyar dolarlık global batarya geliştirme ve üretim planının bir parçası olarak gerçekleştirilecek.

2025'TE ÜRETİME BAŞLAYACAK

Toyota Motor Kuzey Amerika, batarya üretiminin yerelleştirmesini desteklemek adına yeni bir şirket oluşturacak ve ABD'de Toyota Tsusho ile birlikte bir otomotiv batarya tesisi kuracak. Tesisin 2025 yılında üretime başlaması planlanıyor. Batarya fabrikasıyla birlikte Amerika'da 1.750 kişiye istihdam sağlanacak.

Toyota'nın çevre için uzun vadeli sürdürülebilirlik hedefleriyle birlikte elektrifikasyona olan yatırımı, tüketicilerin daha ulaşılabilir elektrikli araçlar alabilmesini sağlayacak.

EMİSYONLAR AZALACAK

Aynı zamanda üretimin yerelleştirilmesiyle karbon emisyonlarının daha da azaltılması hedefleniyor.

Yeni şirketin faaliyetlerinin bir kısmı, Toyota'nın yerel tedarik zincirini ve lityum-iyon otomotiv bataryalarıyla ilgili üretim bilgilerini daha da genişletmesine katkı sağlamayı içerecek.

Bu girişim öncelikle hibrit araçlar için batarya üretmeye odaklanacak. Ayrıca Toyota’nın karbon nötr olma ve sürdürülebilirlik çalışmalarına da yardımcı olacak.

TOYOTA'NIN ABD'DEKİ HEDEFİ BÜYÜK

Kyodo'nun Toyota'ya dayandırdığı bilgiye göre, Japon firmasının ABD'de sattıklarının yüzde 25'inin elektrikli araçlardan oluştuğu kaydedildi.

Firma tahminlerine göre, bu oranın 2030'a kadar yüzde 70'e ulaşması öngörülüyor.​​​​​​​