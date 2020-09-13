Toyota'dan akıllı şehirler için 800 milyon dolarlık yatırım fonu

Toyota'dan akıllı şehirler için 800 milyon dolarlık yatırım fonu

Yıl başında Japonya'da Woven City adını verdiği bir prototip akıllı şehir projesi tanıtan Toyota, aynı şehir için 800 milyon dolarlık bir fon kurdu.

2020'nin başında düzenlenen CES fuarına katılan Japon otomobil üreticisi Toyota, Woven City ismini verdiği akıllı şehir projesinden ilk defa bahsetmişti.

Japon otomotiv devi, eski fabrikasının kurulu olduğu 175 dönümlük arazide son teknolojilerin test edildiği bir akıllı şehir kuracak.

Şirket; bu şehirde otonom araçlarını, yenilikçi sokak tasarımlarını, akıllı ev ve robot teknolojilerini ve yeni mobilite ürünlerini test edecek. Bütün bu testler sırasında şehirde yaşayan insanlar günlük rutin yaşamlarını sürdürecek.

Fuji Dağı’nın eteklerine kurulması planlanan şehri, ünlü Danimarkalı mimar Bjarke Ingels tasarlayacak. Yerleşim biriminde 2 bin kişi yaşayacak ve bunların önemli bir kısmını Toyota’nın çalışanları ve aileleri oluşturacak. Şehrin tüm enerji ihtiyacı, Toyota’nın hidrojen yakıt hücresi teknolojisiyle karşılanacak.







TOYOTA'DAN 800 MİLYON DOLARLIK FON

Toyota, yeni bir yatırım fonu oluşturduğunu açıkladı. Şirketin Ar-Ge departmanı tarafından kullanılacak fonun büyüklüğü ise 800 milyon dolar.

Woven Capital adı verilen fonun, otonom sürüş teknolojileri, akıllı şehirler, yeni nesil bağlantılı otomobiller alanında çalışan şirketlere yatırım yapacağı belirtildi.

Bu nedenle söz konusu fonun neredeyse tamamı şirketin akıllı şehir projesine gidecek.

Toyota, kurulacak akıllı şehrin maliyetini açıklamazken, şehirde yaşayacak insanların nasıl seçileceği ve başvurularda ne gibi kriterlerin değerlendirileceği konusunda da herhangi bir bilgi yok.





