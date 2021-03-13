Toyota'dan Apple açıklaması: Sadece otomobil üretmek yetmez

Dünyanın en büyük otomotiv üreticisi Toyota'nın Başkanı Akio Toyoda, sürücüsüz otomobil konusunda Apple'a uyarılarda bulundu.

Geçtiğimiz haftalarda Reuters'a konuşan kaynaklara göre Apple, 2024 yılında kendi sürücüsüz otomobiliyle karşımıza çıkacak.

Son günlerde Apple'ın, kendi sürücüsüz otomobili için Hyundai ve Kia ile görüşme halinde olduğu belirtilse de herhangi bir sonuç alınanmamıştı.

Otomobil üretme çalışmalarına hız veren teknoloji şirketi Apple'a, sektörden dikkat çeken bir uyarı geldi.

Dünyanın en büyük otomotiv üreticisi Toyota'nın Başkanı Akio Toyoda, otomotiv endüstrisine giriş planlayan Apple'a yönelik olarak, "Araba satmak, otomobilleri üretecek teknolojiye sahip olmaktan daha fazlasıdır." dedi

"40 YIL BOYUNCA İLGİLENMELERİ GEREKİYOR"

Japonya Otomobil Üreticileri Derneği tarafından düzenlenen bir etkinlikte açıklamalarda bulunan Toyoda, "Otomotiv endüstrisi sektöre yeni girenleri memnuniyetle karşılar. Fakat, bir araç üretmek yetmez, yaklaşık 40 yıl boyunca müşterilerle ve çeşitli değişikliklerle ilgilenmeye hazır olmalılar." diye konuştu.

Apple'ın otonom elektrikli aracını piyasaya sürmesine daha birkaç yıl olmasına rağmen, şirketin hamlesi otomotiv sektöründe şimdiden etki yaratmış durumda.

Dünyanın ikinci büyük otomotiv şirketi Volkswagen'in CEO'su Herbert Diess de şubat ayında yaptığı açıklamada, Apple’ın otomobil işine girişinden korkmadığını söylemişti.

Diess, otomotiv sektörünün teknoloji endüstrisinden farklı olduğunu vurgulayarak, Apple'ın bunu bir gecede başaramayacağını belirtmişti.