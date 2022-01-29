Toyota'dan büyük SUV: 2022 Sequoia tanıtıldı

Toyota, büyük SUV modellerinin ilgi gördüğü ABD pazarına yönelik ürettiği Sequoia modelini yeniledi.

Dünya genelindeki rakamlara baktığımızda, artık otomobillerde daha çok SUV modellerinin tercih edildiğini görüyoruz. Özellikle ABD pazarında, büyük SUV modellerine olan ilgi bir hayli fazla.

Japon otomobil üreticisi Toyota, ABD pazarına yönelik ürettiği büyük SUV modeli Sequoia'yı yeniledi.

Özellikle aracın önüne baktığımızda, Tundra modeliyle neredeyse aynı tasarımı benimsediğini söyleyebiliriz.

Toyota Sequoia'nın her donanım seviyesi kendine has tasarım detaylarına sahip. Ek olarak sunulan TRD Sport paketi de büyük SUV modeline daha sportif bir görünüm kazandırıyor.

Giriş seviyesindeki SR5'ten itibaren sunulan bu pakette 20 inçlik mat siyah jantlar, Bilstein amortisörler ve TRD ayarlı yaylar devreye giriyor.

TEKNİK DETAYLAR

Yeni Toyota Sequoia'nın kaputu altında i-Force Max adı verilen hibrit sistem standart olarak geliyor.

3.5 litre V6 çift turbo ünite ve bir elektrik motorunun kombinasyonundan oluşan sistem, toplamda 443 beygir güç ve 790 Nm tork üretiyor.

Büyük SUV'un çekme kapasitesi de yüzde 22 oranında arttı ve 4 bin 082 kilograma ulaştı.

Öte yandan, otomobilin ABD'de nasıl bir fiyat etiketine sahip olacağı henüz açıklanmadı.