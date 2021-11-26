Toyota'dan çip krizi ve ÖTV uyarısı

Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt, araç fiyatlarındaki artış trendini değerlendirdi ve çeşitli açıklamalarda bulundu.

Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt, son zamanlarda dolar kurunun da etkisiyle otomobillerde yaşanan fiyat artışı hakkında açıklamalar yaptı.

Bozkurt, küresel bazda yaşanan çip krizine dair yaptığı değerlendirmede, Ağustos’tan beri araç bulunurluğu ile alakalı sorunun, önümüzdeki dönemde de devam edeceğini söyledi.

Bozkurt, çip krizinin iyi yönetilmesi durumunda, sorunun en iyi ihtimalle 2022 yılı ortasında biteceğini, en kötü senaryo ile 2022 yıl sonuna sarkabileceğini öngördü.

"PLANLAMADA SORUNLAR VAR

Bozkurt kurdaki dalgalanma konusuna da değindi. Planlama yapmada sorunlar getirdiğini söyleyen Bozkurt, önümüzdeki dönem sipariş planlaması ile ilgili sıkıntıların yaşandığını belirtti.

Sıfır otomobillere talep olduğuna ancak bunu karşılamakta güçlük çektiklerine dikkati çeken Bozkurt, "Çip krizi yılın yaklaşık 5 ayını, hem de en çok satış yapılan 5 ayını etkilediği için şu an beklediğimiz kadar yüksek adetler olmayacak gibi görünüyor.

Aslında kasım ve aralık ayında ne kadar otomobil üretilip, bizlere ulaştırılacağını bilemediğimiz için 'yıl sonu şu kadar adetle kapanır' diye tahmin yapmakta güçlük çekiyoruz.

Geçen yıla göre bir miktar daha iyi yerde kapanma ihtimali olabilir ama her şey kasım ve aralık ayında gelecek ürün adedine bağlı. Yoksa bu sene geçen yıldan daha fazla otomobil satılacaktı ve otomotiv pazarı büyümüş olacaktı aslında.

"ÖTV İNDİRİMİNE HAZIRLIKSIZ YAKALANDIK"

Ağustos ayında yapılan ÖTV barem güncellemesinden sonra birçok üründe 50-60 bin lira indirim oldu, talep ciddi anlamda arttı. ÖTV güncellemesinin olduğu günlerde maalesef çip krizi patlayınca, fabrikalar üretime dönemeyince elimizde stok olmadan yakalandık." ifadelerini kullandı.

"ARAÇ BULAN ALSIN"

Ali Haydar Bozkurt, sıfır otomobil almak isteyenlere de tavsiyede bulunarak, "İçinden geçtiğimiz süreçte şöyle söylüyorum, bugün araç almayı düşünen birisi aracı buluyorsa alsın, bu dönemi kaçırmasın. Çünkü hangi vadede araçların elimize ulaşacağını bilmiyoruz. Araçlar elimize ulaştığı dönem hangi kur seviyesinden fiyatlanacağını bilmiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.