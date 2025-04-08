Toyota'dan elektrikli araç atağı: 10 yeni model yolda

Haber Merkezi

Toyota, uzun yıllardır elektrikli otomobillere diğer markalar kadar yoğunlaşmayan bir firma olarak biliniyordu.

Şirket, hibrit araçlara daha fazla önem veriyor ve tamamen elektrikli araçlara geçiş konusunda çekincelerini dile getiriyordu.

Ancak, Toyota'dan gelen son haberler, şirketin bu konudaki fikirlerinin değişmiş olabileceğini gösteriyor.

2027'YE KADAR 10 YENİ ELEKTRİKLİ MODEL

Nikkei tarafından paylaşılan bilgilere göre, Toyota, 2027 yılına kadar satışa sunduğu elektrikli model sayısını 15'e çıkarmayı planlıyor.

Şu anda halihazırda 5 elektrikli aracı bulunan şirket, önümüzdeki 2 yıl içinde 10 yeni tamamen elektrikli araç modeli piyasaya sürecek. Bu modellerin hem Toyota hem de Lexus markası altında sunulacağı belirtiliyor.

Toyota, elektrikli araç üretimini yılda 1 milyona çıkarmayı hedefliyor. Şirket, üretimini ABD, Tayland ve Arjantin'e getirerek Çin ve Japonya dışında farklı üretim yerleri eklemeyi planlıyor.

Bu hamleyle, Toyota'nın ABD Başkanı Trump'ın uyguladığı gümrük vergilerinin etkilerini azaltmayı hedeflediği düşünülüyor.