Toyota'dan fahiş fiyatlara tepki: Yasal düzenleme gelmeli

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış CEO'su Ali Haydar Bozkurt, fırsatçılardan kaynaklanan yüksek fiyatlar nedeniyle tepkisini dile getirdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle üretimi durdurmak zorunda kalan otomobil üreticileri, normalleşme döneminde artan taleplere yetişemiyor.

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, birikmiş birkaç senelik talebin yanı sıra bu senenin talebi de eklenince müşterilerin 2-3 ay araç beklemek zorunda kaldığını ifade etti.

Araç piyasasındaki fahiş fiyatları da değerlendiren Bozkurt, çarenin yasal düzenlemede olduğunu vurguladı.

"FİYAT ARTIŞININ SORUMLUSU BİZ DEĞİLİZ"

Piyasada fiyat artışı yaratan fırsatçılarla ilgili de konuşan Bozkurt, "Burada tabii şu var; fırsatçılıklar var piyasada. Nasıl var? Piyasadaki ikinci el araç fiyatlarının artması distribütörlere, bayilere soruluyor. 2. el araç piyasası bizim işimiz değil. Biz sıfır araç satarız. Sokaktaki vatandaş arabasını istediği fiyata ilana koyuyor. Koyabilir.

Serbest piyasa. O fiyata satar veya satamaz. O fiyata da çıkıp biri alıyorsa ona da kimse bir şey diyemez. Ama ikinci el araç piyasasındaki gelişmenin muhatabı distribütörler değil." ifadelerini kullandı.

Sıfır araç arz yetersizliğinden fiyatların artmasının çok az etkisinin olduğunu belirten Bozkurt, "Sadece otomobilde değil, her üründe ikinci el otomobil fiyatı sıfıra göre belirlenir zaten. Bugünlerde yaşanan sıkıntı şu; firmalar ikinci elin artmasına neden etki edemez biliyor musunuz? Bayinin elindeki aracın bir liste fiyatı var. Liste fiyatından satılır araba.

"YASAL DÜZENLEME GELMELİ"

Ama bazıları arabasını satın aldıktan sonra üzerine 20 bin lira fark koyarak ilana koyuyorsa bizim elimizden bir şey gelmiyor. Çözüm; 2. el araç alım-satımıyla ilgili bir düzenleme var. Bu düzenleme, uzun zamandır erteleniyor.

Bu yasanın bir an önce çıkması lazım. Bayi fiyatını söylüyor, satıyor. Ertesi gün alan kişi fırsatçılık yapıyor. Bayi bunu anlayamaz.

"FIRSATÇILARDAN BIKTIK"

Takip de edemeyiz bunu. Ancak bu fırsatçılığı engellemek için bu düzenleme devreye girse ikinci eldeki başı bozuklukların hemen önüne geçeriz. Bence o konu daha fazla ertelenmemeli.

Hem bizim için hem müşteri için hem de ikinci el işi yapan galeriler de bıktılar bu fırsatçılardan." diye konuştu.