Toyota'dan hidrojenli araç hamlesi

Toyota ağır ticari araçlar için hidrojen motoru geliştirecek. Japonya’da bazı yarış serilerinde kullanılan hidrojen motorlu Corolla, bu teknolojinin gelişimine öncülük yapıyor.

Son zamanlar birçok şirket karbon emisyonunu en aza indirmek için elektrikli otomobiller üzerinde çalışıyor..

Bu şirketlerden biri olan Japon devi Toyota, gelecekte daha fazla hidrojen yakıtlı otomobil üretmek istiyor,

Ağır ticarilerde hidrojen motoru kullanılacak

AA'da yer alan habere göre; Isuzu, Denso, Hino ve CJPT ile iş birliğine imza atan Toyota, ağır ticari araçlarda hidrojen motorları kullanmak üzere planlama ve araştırmalara başladı.

Bu araştırmalar, içten yanmalı motorların kullanımını uzatacak hidrojen motorlu ağır ticari araçların önünü açacak.

Geçen yıldan bu yana Japonya’da bazı yarış serilerinde kullanılan hidrojen motorlu Corolla, bu teknolojinin gelişimine öncülük yapıyor.

Bu çalışmalara ek olarak hidrojen üretimi, nakliyesi ve kullanımındaki ortakların sayısındaki artış ile birlikte hidrojen toplumuna ulaşma çabaları daha da hızlanıyor.

Ağır ticari araçlarla ulaşım ve lojistikte CO2’nin azaltılması ise karbon nötr bir topluma ulaşma konusunda kritik bir role sahip ve Toyota bu sosyal sorunun aynı vizyona sahip ortaklarla çözülebileceğine inanıyor.

Toyota ile iş birliği yapan Isuzu, Denso, Hino ve CJPT ise, hidrojen motorlarıyla bu soruna bir çözüm bulmayı hedefliyor ve bu süreçte her şirketin teknoloji ve bilgi birikiminden faydalanacak.

Toyota, bu çalışmayla birlikte karbon nötrlüğü elde etmek adına seçenekleri geliştirerek daha da iyi bir toplum yaratılmasına katkıda bulunacak.

Hidrojen yakıtlı araç nedir

Hidrojen yakıtlı araçlar da tıpkı elektrikli araçlar gibi gücünü elektrikten alıyor. Ancak hidrojenli araçların içerisinde herhangi bir batarya yok. Bu araçlar, elektrik enerjisini içerisinde bulunan hidrojenden elde ediyor.

Benzin ve dizel gibi fosil yakıtların yerine hidrojen kullanmak, karbondioksit gazı oranını düşürebilmek için en iyi çözüm yöntemlerinden biri. Bu nedenle bazı üreticiler, bu teknolojiyi daha geliştirmek için çalışıyor.

Hidrojen yakıtının maliyetli olması ve gerekli yakıt istasyonlarının fazla olmaması, bu teknolojinin önündeki en büyük engellerden ikisi.