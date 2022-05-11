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    Toyota'dan Hindistan'a 624 milyon dolarlık yatırım

    Toyota, Hindistan'da elektrikli araç parçaları üretmek için 624 milyon dolarlık yatırım yapmayı planlıyor
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2022 - 08:51
    • Güncelleme : 11.05.2022 - 09:28
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    Toyota'dan Hindistan'a 624 milyon dolarlık yatırım

    Son zamanlarda oldukça popüler hale gelen elektrikli otomobiller nedeniyle birçok marka çeşitli yatırımlar hayata geçiriyor.

    Bu markalardan biri olan Japon otomobil devi Toyota, Hindistan'da elektrikli araç parçaları üretmek için 624 milyon dolarlık yatırım yapmayı planlıyor.

    Anlaşma imzalandı

    Şirketten yapılan açıklamada, Toyota Kirloskar Motor ve Toyota Kirloskar Auto Parts'ın güneydeki Karnataka eyaleti ile 624 milyon dolar yatırım yapmak için bir mutabakat anlaşması imzaladıklarını bildirdi.

    Toyota Kirloskar Başkan Yardımcısı Vikram Gulati, Press Trust of India'ya verdiği bir röportajda, ''Doğrudan istihdam açısından yaklaşık 3500 yeni işe bakıyoruz. Tedarik zinciri sistemi geliştikçe, daha sonra çok daha fazlasının gelmesini bekliyoruz." dedi.


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