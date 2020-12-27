Toyota'dan kompakt elektrikli araç: C+Pod

Toyota, elektrikli araçların popülerliğini artırmak için 'C+pod' 'ultra kompakt' bataryalı elektrikli aracını satışa sundu.

Elektrikli araçlar için çalışmalarına devam eden otomobil üreticilerinden olan Toyota, "C+pod" adı altında ultra kompakt yeni elektrikli aracını görücüye çıkardı.

Şirketten yapılan açıklamalara göre, Japonya'da sınırlı sayıda olmak üzere satılan araca öncelikle kurumsal kullanıcılar, yerel hükümetler ve elektrikli aracın kullanımını artırmak üzere çalışmalar yapan diğer organizasyonlar erişebilecek.

Toyota elektrikli araçların yaygınlaşması adına yeni iş modelleri dahil olmak üzere, farklı çalışmalar yapmayı planlıyor.

2022'DE HERKESE AÇILACAK

Şu anda sınırlı sayıda kullanılacak C+pod, 2022 yılından itibaren ise bireysel kullanıcılara da satışa sunulacak.

C+POD NELER SUNUYOR

Yeni C+pod, kişi başına enerji verimliliğini artıran bir mobilite seçeneği olarak iki koltuklu olacak şekilde tasarlandı. Buna ek olarak C+pod ile kurumsal kullanıcıların günlük kısa kullanımlarla müşterileri ziyaret etmesi hedefleniyor. Ayrıca şehir içi veya dağlık bölgelerde yaşayanlar için de güvenli ve çevre dostu bir ulaşım sağlıyor.

2,490 mm uzunluğa, 1,290 mm genişliğe, 1,550 mm yüksekliğe ve 1,780 mm dingil mesafesine sahip aracın 3,9 metre dönüş çapı bulunuyor.

TEK ŞARJLA 150 KM

Bu sayede dar alanda rahatça manevra yapabilen C+pod, aynı zamanda tek şarjla 150 km yol kat edebiliyor.

2 kişilik C+pod'un 9.06 kWh güce sahip lityum iyon bataryası 5 saatte tamamen doldurulabiliyor. Ayrıca C+pod önünde yer alan girişle 10 saate kadar güç kaynağı olarak da kullanılabiliyor. Maksimum 60 km/s hıza ulaşabilen C+pod'un 670 kilogram ağırlığı buluyor.



