Toyota'dan Sakarya'ya 7 milyar TL yatırım

Toyota Otomotiv Sanayi, yeni nesil otomobilleri için yaklaşık 7 milyar TL'lik yatırımı devreye aldı.

Toyota Otomotiv Sanayi, Sakarya'daki fabrikasında hibrit ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretimi için yeni yatırımını duyurdu.

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Toyota Otomotiv Sanayi'nin yatırım tutarı 6 milyar 952 milyon TL tutarında olacak.

Yıllık kapasite artıyor

Söz konusu yatırım ile 57 kişiyi daha istihdam edecek fabrikada, yılda 44 bin adet batarya ve 162 bin adet hibrit ve şarj edilebilir hibrit otomobil kapasitesi elde edilecek. Fabrikanın hali hazırda yıllık 280 bin adetlik üretim kapasitesi bulunuyordu.

Proje bazlı devlet yardımı kapsamında, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, KDV iadesi ve vergi indirimi gibi teşvikler verilecek.

Toyota'nın 7 Temmuz'da başlayan yeni yatırımı toplam 4 yıl sürecek. Bu yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı en süre verebilecek.

1994'ten bu yana yerli üretim yapan Toyota Otomotiv Sanayi, 2021 yılında 3 milyonuncu aracını banttan indirdi.

Toyota Sakarya fabrikasında Türkiye'de üretilen ilk hibrit otomobil olan CH-R modelini 2016 yılında bantlardan indirmeye başlamıştı.

Toplamda 2.15 milyar euroluk bir yatırıma sahip olan Toyota Türkiye, 5 binin üzerinde kişiyi istihdam ediyor.