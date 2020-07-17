Toyota'dan yanlış frenlerin önüne geçecek yeni sistem

Toyota, gaz pedalına istemsiz basılarak yaşanan kazaları önlemek için otomobillerine yeni bir sistem ekleyecek.

Gaz pedalına istemsiz basılarak yaşanan kazalar nedeniyle zaman zaman sürücüler oldukça zor durumda kalabiliyor.

Japon otombil üreticisi Toyota, bu durumun önüne geçmek için yeni bir teknoloji duyurdu.

Toyota, istemsiz yapılan frenlemeyi önlemek için yeni otomobilleriner "Artı Destek" isminde bir sistem ekleyecek.

İSTEMSİZ FRENLERİ ALGILIYOR

Toyota açıklamasına göre Artı Destek sistemi, sürücünün gaz pedalına istemsiz olarak bastığını algılayarak sesli ve görsel olarak uyarı verirken, aynı zamanda aracın kontrolsüz olarak hızlanmasını engelliyor.

YENİ ARAÇLARA EKLENECEK

Marka, 1 Temmuz'dan itibaren bu sistemi yeni araçlar için "Artı Destek" ismiyle sunmayı planlarken, mevcut araçlar için ise "Gaz Pedalına Kazara Basma Kontrolü Sistemi II" ile adapte edecek.

Hızlanma ünitesindeki hata kaynaklı kazaların engellenmesi ve zararın olabildiğince azaltılması amacıyla Toyota ilk olarak, 2012 yılında Akıllı Mesafe Sonarı'nı (ICS) devreye almıştı.

Mevcut sistemde sensörler, duvar veya cam gibi engelleri algılayarak kontrolsüz gaz pedalına basılmasıyla yaşanacak kazaları önlüyor.

Toyota'nın elde ettiği verilere göre ICS, gaz pedalının kontrolsüz kullanılmasıyla oluşabilecek tüm potansiyel kazaları yüzde 70 oranında engelleyebiliyor.