Toyota'dan yeni tam elektrikli SUV modeli

Hibrit modelleri ile tanınan Toyota, ikinci kez düzenlediği Kenshiki Forum’da, önümüzdeki dönemde tanıtacağı tam elektrikli SUV modelini duyurdu.

Elektrikli otomobillere olan ilgi her geçen gün artarken, birçok şirket bu alana yatırım yapmaya devam ediyor.

Bu şirketlerden biri olan Japon devi Toyota, ikinci kez düzenlediği Kenshiki Forum'da yeniliklerden bahsetti.

TOYOTA'DAN TAM ELEKTRİKLİ SUV

Kenshiki Forum’da tanıtılan önemli yeniliklerden biri de Toyota'nın tamamen yeni bataryalı elektrikli SUV modelinin ön gösterimi oldu.

Yeni e-TNGA platform üzerine yapılacak yüzde 100 elektrikli SUV modeli, yeni platform ile birlikte, Toyota’nın önümüzdeki dönemde çıkacağı bataryalı elektrikli modellerinin ilk adımı olacak.

Önümüzdeki aylarda bu yeni SUV hakkında daha fazla detay vermeye hazırlanan Toyota, ilk etapta bir tasarım silueti ve platform mimarisini paylaştı.

Ön gösterimi gerçekleştirilen, ancak henüz ismi açıklanmayan SUV aracı, akıllı tasarım felsefesiyle çok yönlü olacak ve farklı ürün tiplerine adapte edilebilecek.

Yeni e-TNGA platformun ise bazı kilit noktaları sabit kalırken, diğer noktalar değiştirilerek farklı genişlik, uzunluk, dingil mesafesi ve yüksekliği olan araç tiplerine uygulanabilecek. Yeni e-TNGA platformu, önden çekişli, arkadan itişli veya dört çeker sürüşlü araçlara adapte edilebilecek.

Platform böylece farklı batarya boyutlarına ve elektrik motorlarına sahip araçlar için de kullanılabilecek. Toyota, bu çok yönlü yaklaşım sayesinde geliştirme zamanlamasını da kısaltmış olacak.

Model geliştirilmesi tamamlanan ve ilk e-TNGA üzerine yapılacak bu SUV araç Toyota'nın Japonya'daki ZEV fabrikasında üretilecek.